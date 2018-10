Jetzt verfügbar: Windows 10 Oktober 2018 Update

Microsoft hat mit der Auslieferung von Windows 10 Oktober 2018 Update begonnen. Hier alle Neuerungen und Verbesserungen.

Vergrößern Windows 10 Version 1809 geht an die Nutzer

Windows-10-Nutzer weltweit erhalten ab sofort das neue Windows 10 Oktober 2018 Update (Windows 10 Version 1809, Redstone 5). Microsoft hat in der Nacht zum Mittwoch (deutscher Zeit) mit dem sogenannten Rollout begonnen. Über Windows Update wird Windows 10 Version 1809 bereits an viele Nutzer ausgeliefert. Auch auf unserem System stand das Update heute Morgen bereits via Windows Update zum Download bereit.

Hinweis: Bevor Sie das Oktober-Update installieren, empfehlen wir Ihnen einen Blick in den folgenden Artikel: Windows 10: PC fit für Oktober-2018-Update machen



Das mittlerweile sechste große Funktionsupdate für Windows 10 bringt eine Reihe von Neuerungen und Verbesserungen mit. Insgesamt fällt die Anzahl der Veränderungen aber nicht so groß aus, wie beispielsweise noch im Frühling mit dem Windows 10 April 2018 Update (Windows 10 Version 1803). Mit ein Grund dafür ist, dass einige der geplanten Neuerungen verschoben worden sind und erst nächstes Jahr mit Redstone 6 bzw. Windows 10 19H1 an die Nutzer gehen werden. Dazu gehört beispielsweise Windows Sets, welches das Arbeiten mit Windows 10 grundlegend verbessern wird. Mehr dazu lesen Sie in diesem Beitrag.

Windows 10: Saubere Neuinstallation - so geht's



Mit Windows 10 Oktober 2018 Update erhält der Dateimanager ein dunkles Theme und das beliebte Snipping-Tool zur Erstellung von Bildschirmscreenshots wird abgelöst, durch die UWP-App "Snip & Sketch". Hinzu kommt eine stark verbesserte Zwischenablage, die endlich mehr Möglichkeiten erhält und auch die Cloud zum Speichern von Daten verwendet. Über das Tastaturkürzel Windows-Taste + V öffnet sich das Zwischenablage-Fenster und zeigt dort alle zuletzt hinzugefügten Inhalte in einer History an. Von dort aus können sie ausgewählt und erneut verwendet werden.

Ebenfalls Verbesserungen gibt es bei Notepad , bei der Suche , im Taskmanager und auch für Gamer. In der Spielleiste (Gamebar, Windows-Taste + G) lässt sich nun festlegen, über welche Quelle Sound ausgegeben werden soll, wenn mehrere Quellen zur Auswahl stehen. Außerdem finden sich in der Spielleiste nun Infos für zahlenverliebte Gamer. Wie etwa die aktuelle Bildrate des Spiels und die Auslastungen der CPU, GPU und des Speichers. Hinzu kommen Verbesserungen im Spielmodus von Windows 10, von denen Spiele profitieren sollen, wenn im Hintergrund viele Prozesse auf dem Rechner laufen.

Im Start-Menü können nun sogenannte "Tile Folders" erstellt werden. Dazu ziehen Sie einfach beliebig viele Kacheln übereinander, wodurch ein Ordner entsteht, der sich nach einem Klick auf die Ordner-Kachel ausklappt. Ein größeres Update spendieren die Entwickler der mit dem April-Update eingeführten App zur Erstellung von Schriftarten: Microsoft Font Maker App.



Der Browser Edge erlernt neue "Tricks" und kann nun sein Aussehen über Themes verändern. Hinzu kommen ein Offline-Wörterbuch und neue PDF-Funktionen. Unter Android und iOS erfreut sich Swiftkey bereits einer großen Beliebtheit. Mit der Tastatur-App können Texte nicht nur komfortabler eingegeben werden, sondern die App schlägt auch mithilfe künstlicher Intelligenz nach Eingabe von wenigen Buchstaben das vollständige Wort an, indem sie die Schreibgewohnheiten des Nutzers erlernt. In die virtuelle Tastatur von Windows 10 wird Swiftkey nun ab Version 1809 integriert.

Lesetipp: Windows 10 Lizenz legal für 10 Euro kaufen



Windows 10 Oktober 2018 Update erhält auch noch eine Vielzahl neuer Emojis, genauer gesagt werden mit der Unterstützung von Unicode 11 exakt 157 neue Emojis in Windows 10 integriert. Wie gewohnt können die neuen Emojis über die virtuelle Tastatur oder das Emoji-Panel (Windows-Taste + .) genutzt werden.



Ein paar weitere wichtige Neuerungen und Verbesserungen:

Über die neue Your Phone App können direkt vom PC aus auf Textnachrichten oder Fotos auf einem Android-Smartphone zugegriffen werden. Der Nutzer kann so auch direkt am PC eine eingegangene Textnachricht beantworten.