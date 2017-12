Januar Angebote mit über 500 Spielen im PlayStation Network

Bis zum 13. Januar 2018 räumt Sony im Rahmen der Januar-Angebote Rabatte auf über 500 Spiele für PS4, PS3, PS Vita und PSVR ein.

Sony gewährt PlayStation-Spielern über die Feiertage satte Rabatte auf digitale Spiele für PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita und PlayStation VR . Die Aktion gilt ab sofort bis zum 13. Januar 2018 und umfasst über 500 Spiele. Dazu zählen aktuelle PS4-Blockbuster wie Star Wars Battlefront 2 (35 Euro statt 70 Euro), Assassin‘s Creed Origins (49 Euro statt 70 Euro), FIFA 18 (35 Euro statt 70 Euro), Need for Speed Payback (35 Euro statt 70 Euro) oder Call of Duty WWII (55 Euro statt 70 Euro). Doch auch Besitzer von PlayStation VR dürfen sich über 84 preislich reduzierte Spiele für die Virtual-Reality-Brille von Sony freuen. Dazu zählen unter anderem Superhot VR (14 Euro statt 25 Euro), The Elder Scrolls Skyrim VR (45 Euro statt 70 Euro), Resident Evil 7 (25 Euro statt 30 Euro) oder Thumper (8 Euro statt 20 Euro).

Mobilspieler können zudem bei 113 Spielen für die PlayStation Vita sparen. Lohnenswert sind unter anderem Day of the Tentacle Remastered (6 Euro statt 15 Euro), Need for Speed Most Wanted (7 Euro statt 50 Euro) oder Steamworld Dig (3 Euro statt 9 Euro). Wer noch auf der betagten PlayStation 3 spielt, kann ebenfalls viel Geld sparen. Spiele wie Burnout Paradise (4 Euro statt 20 Euro), The Journey (4 Euro statt 15 Euro) oder Mirror‘s Edge (4 Euro statt 20 Euro) sind zeitlose Klassiker.

