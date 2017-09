IT-Security - das neue TecChannel Compact ist da!

Hackerangriffe erkennen und abwehren, Sicherheits-Tools richtig einsetzen oder Unternehmensdaten wirkungsvoll schützen, das sind nur einige Themen dieses neuen TecChannel Compacts mit dem Schwerpunkt IT-Sicherheit. Die Ausgabe ist als gedrucktes Buch oder eBook verfügbar. Premium-Leser von TecChannel erhalten das Farb-PDF wie immer kostenlos.

Wie kann ich heute und morgen meine Systeme im Unternehmen wirkungsvoll vor Angreifern schützen? Diese Frage stellen sich zurzeit viele IT-Verantwortliche vor dem Hintergrund vieler offener Digitalisierungsprojekte. Unser aktuelles TecChannel Compact mit dem Kernthema IT-Security hilft bei der Beantwortung dieser Fragestellung.

Die Ausgabe beleuchtet die aktuelle Gesetzgebung (GDPR) in Bezug auf IT-Sicherheit und welche Verpflichtungen daraus für Unternehmen resultieren. Zusätzlich informieren wir, wie Cyberkriminelle gegenwärtig agieren, um an unternehmenskritische Daten zu gelangen. Allerdings sind es oft die Mitarbeite im Unternehmen selber, die nachlässig mit sensiblen Daten am Arbeitsplatz umgehen. Wir decken die Schwachstellen auf und zeigen Lösungswege.

In der Praxisrubrik finden Sie zahlreiche Tipps wie Sie Windows-PCs wirksam gegen Hackerangriffe absichern. Neben Antiviren-Software-Lösungen stellen wir auch Passwort-Manager, Backup-Systeme und Spezialbrowser vor und erläutern wie gut sich diese gegen Attacken von Cyberkriminellen behaupten können. Zudem geben wir Hilfestellungen, um wichtige Dienste wie Dropbox, Facebook oder WhatsApp per Zwei-Faktor-Authentifizierung vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Zahlreiche Tipps und Ratgeber zur Windows-10-Sicherheit runden das IT-Security-Compact ab.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "IT-Security"

Risiken für Unternehmen

Auf neue Bedrohungen optimal vorbereiten

Richtige Sicherheitslösungen finden

IT-Infrastruktur vor Ausfällen schützen

Praxis für den Administrator

Security-Ratgeber für Windows 10

Tipps zur Multi-Faktor-Authentifizierung

Honeypots: So locken Sie Hacker in die Falle

Sicherheits-Tools

Top-Antiviren-Software für Windows 10

Passwort-Manager und Volume-Verschlüsselung

Die besten Live-Systeme zur Datenrettung

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden . Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop . Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen. (hal)