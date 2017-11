Irre: Kamera schwimmt 2 Monate durchs Meer – Video abspielbar

Ein Junge verliert seine Kamera an der englischen Ostküste. 2 Monate später spült das Meer die immer noch funktionstüchtige Kamera in Deutschland an Land. Auf der Kamera: Ein Video mit den letzten Minuten in England.

Vergrößern Irre: Kamera schwimmt zwei Monate durchs Meer – Video abspielbar. © Holger Spreer/DGzRS

Ein Junge vergisst seine wassergeschützte Kamera beim Spielen an der Ostküste von England. Die Flut erfasst die am Strand aufgestellte Kamera – und das Nordseewasser spült die Kamera viele hundert Kilometer entfernt in Schleswig-Holstein an Land; genauer gesagt: an der nordfriesischen Hallig Süderoog. Am 2. November 2017 findet dort ein Hallig-Bewohner die Kamera.

Die Kamera ist immer noch funktionsfähig. Außerdem überstehen viele Videos auf der Speicherkarte in der Kamera die wochenlange Reise im Salzwasser. Die Videos lassen sich noch abspielen. Das letzte Video zeigt, wie der Junge zunächst mit der Kamera am Strand herumläuft und sie dann abstellt, um weiter spielen zu können. Dann sieht man auf dem Video, wie die Flut einsetzt und die Kamera schließlich überspült. Das Video datiert vom 1. September, die Kamera war also zwei Monate lang durch die Nordsee unterwegs.

Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ermittelten zusammen mit ihren Kollegen von der Royal National Lifeboat Institution (RNLI) anhand der Landschaftsmerkmale auf dem Video den Ort, an dem die Kamera verloren ging. Zusätzlich berechnet die Seenotleitung Bremen mit Hilfe der bekannten Meeresströmungen die voraussichtliche Route der Kamera.

Das Ergebnis : Der Junge verlor die Kamera an einem Strand zirka 35 Kilometer südlich der Thornwick Bay nahe Flamborough Cliffs in East Yorkshire an der nordenglischen Ostküste. Demnach legte die Kamera zwischen 800 und 900 Kilometer zurück, eher sie an der Hallig-Insel strandete.

Auf dieser Facebookseite suchen die Finder nach dem Jungen, der die Kamera verloren hat.