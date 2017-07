iRobot will Karten-Daten der Roomba-Kunden verkaufen

Roombas sammeln nicht nur Staub, sondern auch Kundendaten: iRobot will die Kartendaten, die die Roomba-Saugroboter in den Wohnungen der Kunden sammeln, an andere Unternehmen weiterverkaufen.

Vergrößern iRobot verkauft Karten-Daten der Roomba-Staubsauger-Kunden © iRobot

iRobot will laut einem Bericht von Reuters die Daten, die iRobots, smarte Roomba-Saugroboter in den Wohnungen der Kunden sammeln, an andere Unternehmen weiterverkaufen. Das habe Colin Angle, CEO von iRobot Corp. Reuters gesagt.

Clean Maps von Roomba 980

Konkret handelt es sich dabei um die Navigationsdaten, mit denen Roomba 980 und die anderen Highend-9xx-Modelle von iRobot ihre Maps (Karten) der Wohnungen erstellen (Clean-Map-Berichte). Dafür haben die hochpreisigeren Roomba-Saugroboter eine Kamera verbaut. iRobot hat seinerzeit auf unsere Nachfrage erklärt, dass diese Kameras nur ein relativ unscharfes Bild liefern würden. Aber Fakt ist, dass die Roombas die von ihnen gesaugten Wohnungen eben genau vermessen und auf der Basis ihrer Bewegungsdaten und Kameradaten eine genaue Karte des gesaugten Bereiches erstellen. Auf dieser Karte (Clean Map) erkennt der Roomba-Besitzer dann genau, wo der Roboter gesaugt hat und wo er Probleme hatte.

Vergrößern So sieht eine Clean Map aus.

Konkret umfassen diese Daten also nicht nur die Abmessungen und die Form der Räume und Wohnungen, sondern auch Details wie beispielsweise der Abstand zwischen der Couch und dem Fernseher, dem Wohnzimmerschrank und einer großen Lampe. Also sehr intime Einsichten in das Wohn-Leben der Menschen.

Für Hersteller von Smart-Home-Geräten sind diese Insider-Daten Gold wert. Genau deshalb will iRobot die gesammelten Kartendaten an andere Unternehmen weiterverkaufen. Denn die Heiz-Thermostate, Lichtsysteme, Funksteckdosen und selbst die fest installierten Überwachungskameras erfassen solche Innenraumdetails nicht. Weil sie sich ja nicht in der Wohnung bewegen können.

Apple, Amazon und Google als potenzielle Abnehmer

Besonders im Zusammenspiel mit einem persönlichen Assistenten mit Sprachsteuerung und künstlicher Intelligenz wie Amazon Echo (Alexa), Google Home (Google Assistant) und dem Apple Homepod (mit Siri) dürften die Kartendaten von Roomba wertvoll sein. Roomba 980 kann zumindest in den USA bereits jetzt durch Alexa gesteuert werden.

iRobot-CEO Angle hofft, dass iRobot in den nächsten Jahren sein Kartenmaterial an einen oder sogar an mehrere der drei großen Player Amazon, Apple und Google verkaufen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Roombas genügend Kartenmaterial sammeln. Das machen derzeit nur die höherpreisigen Modelle mit Kamera und WLAN sowie App. Die meisten Roombas, die derzeit in den Wohnungen saugen, haben diese Features aber noch nicht und scheiden damit als Datenlieferanten aus. Doch mit zunehmender Verbreitung der moderneren Roombas wie dem Modell 980 ändert sich das und iRobots Datenschatz wächst.

Stellungnahme von iRobot

Wir haben iRobot einige konkrete Fragen zu dieser Problematik vorgelegt. Deren Beantwortung durch iRobot steht noch aus. iRobot hat bis jetzt nur eine sehr allgemein formulierte Stellungnahme veröffentlicht, aus der wir hier im englischsprachigen Original zitieren: "iRobot takes privacy and security of its customers very seriously. We will always ask your permission to even store map data. Right now, iRobot is building maps to enable the Roomba to efficiently and effectively clean your home. In the future, with your permission, this information will enable the smart home and the devices within it to work better. For example, in order for the lights to turn on when you walk into a room, the home must know what lights are in which rooms."



Ob iRobots Plan aufgeht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst einmal von den Datenschutzbedenken der Nutzer. Diese dürften derzeit den Nutzungsbedingungen von iRobot noch widerspruchslos zustimmen, damit sie die App und die Fernbedienung-Funktionen nutzen können. Doch akzeptieren die Kunden auch den Weiterverkauf Ihrer Privatsphäre in den eigenen vier Wänden?

Kunden kaufen eher einfache Roboter

Ein echtes Problem könnte zudem das Kaufverhalten der Kunden sein: Denn vielen Kunden dürfte ein deutlich günstigerer Saugroboter, der einfach nur saugt und keine smarten Zusatz-Funktionen bietet, völlig ausreichen. In diesem Fall könnte iRobot nicht genügend Daten für sein neues Geschäftsmodell sammeln.

Denn für die Qualität der Saug- und Reinigungsleistung spielen App und WLAN-Zugriff sowie Kamera keine Rolle. Unsere Tests zeigen, dass die einfachen, nicht-smarten Saugroboter mindestens genauso gründlich saugen. Allenfalls die Dauer eines Reinigungsvorgangs kann dank smarter Zusatzfunktionen kürzer werden. Wenn Sie sich also in Ihrer Wohnung nicht von einem Saugroboter ausspionieren lassen wollen, dann greifen Sie einfach zu einem preiswerten Modell wie der Roomba-600er-Reihe. Oder zumindest zu einem Saugroboter ohne Kamera wie dem Kobold VR200 von Vorwerk.

Dass die durch die Wohnung rollenden Saugroboter noch viel mehr können als nur Staub aufsaugen, hat auch Miele erkannt. Und stellt auf der IFA 2017 in Berlin mit dem Scout RX2 Home Vision einen Saugroboter vor, der eine Überwachungskamera besitzt, deren Bild der Kunde jederzeit auf seinem Smartphone abfragen kann.