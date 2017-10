Invoke: Microsofts smarter Speaker mit Cortana & Linux

Invoke soll Microsofts Antwort auf Amazon Echo und Google Home sein. Der smarte Cortana-Lautsprecher läuft aber mit Linux! Harman Kardon fertigt den Speaker mit edlem Metallgehäuse.

Vergrößern Invoke von Harmon Kardon: Microsofts Antwort auf Echo und Google Home kommt mit Linux und Cortana. © Microsoft

Microsoft soll am 22. Oktober 2017 seine Antwort auf Amazon Echo mit Alexa, Google Home mit Google Assistant und den kommenden Apple Homepod mit Siri vorstellen: Invoke, einen Lausprecher von Harmon Kadon mit Cortana.



Der Leaker „The Walking Cat“ hat auf Twitter den Link zu der entsprechenden Webseite im Microsoft Online Store veröffentlicht. Microsoft hat die entsprechende Seite aber schon wieder offline genommen.

Harman Kardon Invoke with Cortana https://t.co/qd14MGHXdW — WalkingCat (@h0x0d) 5. Oktober 2017

Nach den Informationen auf dieser mittlerweile wieder verschwundenen Seite will Microsoft den smarten Lautsprecher in zwei unterschiedlichen Farben anbieten: Graphite (schwarz) und Pearl Silver. Beide sollen jeweils 199,95 US-Dollar kosten. Allerdings ist dieser Preis nicht in Stein gemeißelt, andere US-Medien berichten, dass der Preis eher bei 150 Dollar liegen soll. In jedem Fall wäre der Microsoft-Speaker teurer als Amazon Echo oder Google Home, allerdings soll im Preis ein 6-Monats-Abo für Skype-Telefonate zu Handy- und Festnetzanschlüssen in den USA enthalten sein. Der höhere Preis dürfte zudem durch das hochwertige Metallgehäuse gerechtfertigt sein.

Der Invoke soll 360-Grad-Sound bieten. Mit 3 Tieftonlautsprecher und 3 Hochtonlautsprecher. Im Bereich Smart Home soll der Invoke vom Start weg Nest, Phillips Hue, Smarthings, Wink und Insteon unterstützen. Sieben Mikrofone sollen dafür sorgen, dass der Invoke den Benutzer immer und überall versteht. Wenn Cortana arbeitet, signalisiert das ein leuchtender Metallring an der Oberseite. Alle technischen Daten des rund 1 Kg schweren Gerätes sind hier geleakt.



Microsoft hatte bereits 2016 angekündigt, dass Harman Kadon einen Lautsprecher mit Cortana an Bord für die Redmonder bauen soll. Danach wurde es aber leise um den Echo-Rivalen. Welchen Namen das neue Produkt tragen soll, war lange unbekannt, durch den Leak scheint nun aber der Name „Invoke“ fest zu stehen.

Interessant: Der smarte Lautsprecher läuft nicht etwa mit Windows (embedded), sondern mit Linux! Die Verbindung zum Router und zu anderen Geräten stellt der Harmon-Kadon-Speaker via WLAN her. Bluetooth ist ebenfalls vorhanden. Auf dem Linux-Unterbau arbeitet dann aber das bekannte Cortana von Windows 10. Übrigens versucht Microsoft Cortana auch Automobil-Herstellern schmackhaft zu machen: BMW beispielsweise hat Cortana in seinen Fahrzeugen bereits ausprobiert. Microsoft entwickelt derzeit außerdem einen Thermostaten mit Cortana: Microsoft Glas.



Gerüchte, dass der smarte Microsoft-Harman-Kardon-Speaker sich eher an professionelle Anwender richten könnte, haben sich bisher nicht bestätigt. Im Microsoft Store wurde der Speaker auf der mittlerweile entfernten Webseite ausdrücklich für den Bereich „Home“ angepriesen.

Der Einsatzzweck des neuen Lautsprechers dürfte vergleichbar mit dem von Echo und Google Home sein. Entscheidend wird sein, wie intelligent das Gerät sein wird und wie viele Funktionen es für das Smart Home, Unterhaltung, Telefonate, Terminplanung etc. bietet.

Der Harmon-Kadon-Speaker wird vorerst wohl nur in den USA angeboten. Verkaufsstart soll den Gerüchten zufolge der 22. Oktober 2017 sein.





.