Internet of Things - das neue TecChannel Compact ist da!

Die Erwartungshaltung an das Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0 ist gewaltig. Sie sollen der Industrie nicht nur Impulse für neue Businessmodelle geben, sondern gleichzeitig das Wirtschaftswachstum mit neuen Ideen beschleunigen. Doch sind die IT-Abteilungen für diese neuen Technologien gewappnet? Was muss man bei der Einführung in puncto Security und Compliance beachten? Welche IoT-Lösungen gibt es auf dem Markt und was taugen sie beziehungsweise welches Potenzial bieten sie, um daraus neue Geschäftskonzepte zu generieren. Darüber hinaus erläutern wir, welche Bezahlverfahren im IoT-Umfeld künftig interessant sind. Zur Diskussion stehen unter anderem Token, Bitcoin oder Blockchain.

Das Thema Industrie 4.0 stellt viele Unternehmen vor enorme Herausforderungen. So muss nicht nur die unternehmenseigene IT darauf "geeicht" werden, sondern auch entsprechende Schnittstellen für die Anbindung der verschiedenen Komponenten zur Verfügung gestellt werden. Ganz zu schweigen von den "neuen" Security-Risiken, die dadurch entstehen.

Neben IoT behandeln wir in der aktuellen TecChannel-Ausgabe Themen wie Connected Mobility ebenso wie Smart Home. So erläutern wir, wie Connected Car das Autofahren revolutionieren will und was Verbraucher davon erwarten. Auch die Sicherheitsrisiken, die diese Technologie mit sich bringt, werden thematisiert.

Im Smart-Home-Kapitel gehen wir detailliert auf die aktuellen auf dem Markt befindlichen Systeme ein. Besonderes Augenmerk richten wir auf das Amazon-System Alexa und das dazugehörende Ecosystem.

Im Praxisteil unseres IoT-Kompendiums beschäftigen wir uns mit dem Raspberry PI als universelles Wohnüberwachungssystem sowie dem opemHAB-2-Framework für Smart-Home-Anwendungen. So erklären wir praxisnah die Installation und Konfiguration von openHAB auf unterschiedlichen Betriebssystemen und den Einsatz auf Smartphones und Tablets. Wie gewohnt wird die aktuelle TecChannel-Ausgabe durch eine Fülle nutzwertiger Tipps, Ratgeber und Grundlagenbeiträge abgerundet.

Vergrößern 160 Seiten Praxis und Ratgeber im neuen TecChannel Compact.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "IoT"

Smart Home

Smart-Home-Systeme zum Auf-, Um- und Nachrüsten

Alexa als zentrale Bedieneinheit fürs Smart Home

Mit dem Raspberry Pi die Wohnung überwachen

Smart Home mit openHAB 2

IoT-Trends

Wie der Mittelstand von IoT profitieren kann

IoT-Plattformen von IBM, Microsoft, Cisco und SAP

Bezahl-Lösungen für das Internet der Dinge

Blockchain für das IoT

Industrie 4.0

So wird Fabrik-IT smart

ERP-Systeme für Industrie 4.0 vorbereiten

Security-Leitfaden für Unternehmen

Mit Edge Computing die IoT-Datenflut bewältigen

Connected Mobility

So revolutioniert IoT das Autofahren

IT-Services als Basis für das Connected Car

On-Board-Diagnose als Nachrüstlösung

