Interaktive PDF-Formulare erstellen – PDFelement 6 Professional – Anzeige

Trotz überraschender Innovationen in der Formulartechnologie verlassen sich viele Unternehmen bei der Erstellung von Fragebögen oder Umfragen immer noch auf statische Elektronik- oder Papierformulare. Oft werden diese klassischen Formulare mit Excel oder Word erstellt.

Jetzt ist PDFelement 6 da, mit dessen Hilfe solche Aufgaben einfach automatisiert werden können.



Das Problem ist, dass bei den bekannten Anwendungen interaktive Features fehlen, wie klickbare Checkboxen und ausfüllbare Formularfelder. Diese Bestandteile erhöhen jedoch die Antwortchance und sollten folglich verstärkt Einsatz finden. Ein weiterer Nachteil, der sich aus den Office-Formularen ergibt ist, dass die Daten schlecht eingebettet sind und den Zugriff auf wichtige Funktionen der Datenextraktion erschwert. Die Datenextraktion hilft, die zeitaufwändige manuelle Eingabe von Formular-Informationen zu automatisieren.

Genau an dieser Stelle greift die Software PDFelement 6 Professional von Wondershare ein. Die bemerkenswert einfache PDF-Lösung, mit leistungsstarker Formularerkennung, wandelt Ihre ursprünglichen statischen Office-Formulare in dynamische, interaktive PDFs um und erhöht so die Produktivität und Performance Ihrer Formulare signifikant.

Ein großer PDF-Editor, mit simpler Datenextraktion

PDFelement 6 Professional ist eine Lösung, für das Wandeln sowie Erfassen von Formularen und spezifischen Formulardaten - kombiniert mit einer Reihe intuitiver PDF-Tools - zu einem Bruchteil des Preises eines zweijährigen Acrobat DC-Abonnements. Mit PDFelement können Sie PDFs aus Hunderten von Dateitypen erstellen. Sie können PDFs in Word-, PowerPoint- und Excel-Formate konvertieren, PDFs mit Passwörtern schützen, digitale Signaturen auf PDFs anwenden, sie mit Highlights und Kommentaren versehen und vieles mehr.

Darüber hinaus wurden Bearbeitungsmodus und Design des Programms vor kurzem aktualisiert. Eine freundliche, von Office 2016 inspirierte Schnittstelle mit einem geordneten Look durch klar definierte Werkzeugsymbole sorgt für eine nahezu nahtlose Benutzererfahrung. Sie können fast jedes Dokument umwandeln und es dann wie eine Word-Datei bearbeiten. Für diejenigen, die ein wenig Hilfe benötigen, bietet PDFelement auch einen völlig kostenlosen Kunden-Center an. Dort lassen sich Dutzende von Video-Tutorials, ein kurzes und ein langes Benutzerhandbuch, ein Community-Forum, unzählige How-tos sowie FAQs finden.

Fantastische Formularwerkzeuge

Das Prunkstück von PDFelement 6 sind jedoch die Formularwerkzeuge zur Datenextraktion. Diese Funktionen verbessern die Formularerstellung und Datenerfassung erheblich. Die Formularerkennung von PDFelement ermöglicht es Benutzern, alte statische Office-Formulare schnell in interaktive PDF-Formulare umzuwandeln.



Schritt 1: Erstellen Sie einfach auszufüllende PDF-Formulare aus Office-Dateien

Wir wollen Ihnen nun zeigen, wie Sie Ihre alten Office-Formulare mit PDFelement konvertieren können. Zuerst müssen Sie eine unausgefüllte Kopie Ihrer alten Excel- oder Word-Datei in PDFelement hochladen. Sobald dies geschehen ist, klicken Sie auf die Registerkarte Formular und dann das Formularerkennungssymbol in der oberen Symbolleiste. Die Formularerkennung übernimmt dann den Großteil der Arbeit für Sie. Es identifiziert Formularfelder - wie auszufüllende Felder und Checkboxen - automatisch und markiert diese, wodurch Ihre Formulare in interaktive PDFs umgewandelt werden.



Schritt 2: Passen Sie Ihre PDFs an und fügen Sie interaktive Formulare hinzu

Die Formularerkennung von PDFelement ist leider nicht perfekt. Abhängig von der Komplexität Ihres Formulars kann es vorkommen, dass einige Formularfelder nicht erkannt werden oder Felder an Stellen erstellt werden, an denen es keine geben sollte. Manchmal müssen Sie also ein wenig aufräumen. Zum Glück sind Korrekturen durch die benutzerfreundliche Oberfläche von PDFelement denkbar einfach.

Sie können Felder hinzufügen oder entfernen und benutzerdefinierte Formularelemente wie Optionsfelder und Kontrollkästchen mit den klar definierten Symbolen in der Werkzeugleiste einfügen. Normalerweise benötigt das Umwandeln von Formularen nur wenige Minuten. Nach der Datenextraktion werden Sie mit einem interaktiven, vollständig einsetzbaren PDF-Formular belohnt.



Fazit

Es ist nicht weiter nötig, ein Excel-Zauberer oder JavaScript-Ninja zu werden, um das Beste aus Ihren digitalen Formularen herauszuholen. Die professionelle Formularerkennung von PDFelement 6 ermöglicht es Ihnen, Ihre alten Formulare schnell und einfach in eine interaktive PDF-Form umzuwandeln.



