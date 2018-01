Intel-CPU-Bug: Notfall-Update für Windows 10 erschienen

Microsoft hat schnell reagiert und liefert an Windows-Nutzer ein Notfall-Update aus, mit dem der Intel-CPU-Bug gefixt wird.

Vergrößern Widnows erhält Notfall-Update

Der Design-Fehler in Intel-CPUs und die damit verbundene Sicherheitslücke sorgt seit Mittwoch für weltweite Schlagzeilen. Wir berichteten ausführlich. Mittlerweile hat auch Intel sich öffentlich geäußert und gibt auch neue Details zu den auf den Namen "Meltdown" und "Spectre" getauften Sicherheitsanfälligkeiten.



Schneller als vorab vermutet hat Microsoft reagiert. Ursprünglich war mit einem Bugfix erst zum Patch-Day im Januar 2018 am kommenden Dienstagabend (deutscher Zeit) gerechnet worden. Stattdessen aktualisiert Microsoft ab sofort mit Updates den Windows Kernel der betroffenen Windows-Versionen. Die Updates werden über Windows Update verbreitet und sollten umgehend installiert werden.

Im Falle von Windows 10 Version 1709, also der aktuellen Windows-10-Version inklusive Fall Creators Update, wird als Notfall-Update das kumulative Update KB4056892 ausgeliefert. Mit dem Update erhöht sich die Build-Nummer des Betriebssystems von 16299.125 auf 16299.192. Mit dem Update werden auch diverse weitere Fehler korrigiert. So ein Fehler, der beim Ausdrucken von Office Online-Dokumenten in Microsoft Edge auftrat oder Video-Abspielprobleme in Edge. Entscheidend sind aber die als "Security Updates" gekennzeichneten Updates, die das kumulative Update ebenfalls enthält. Darunter eben auch für den Windows Kernel.

Vergleichbare neue kumulative Updates sind auch für Windows 10 Version 1703 (Windows 10 mit Creators Update) mit KB4056891, Windows 10 Version 1607 (Windows 10 mit Anniversary Update) mit KB4056890 und Windows 10 Version 1511 mit K B4056888 verfügbar.

Für Windows 7 und Windows 8 wird es ebenfalls Updates geben, die werden aber offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt und spätestens am kommenden Dienstagabend zum Patch-Day veröffentlicht.