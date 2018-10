Zur kommenden Veröffentlichung des Intel Core i9 9900K sind nun Bilder der Verpackung und angebliche Verkaufsdetails aufgetaucht.

Intel Core i9 9900K: Bilder der Verpackung und Verkaufsdetails geleakt

Intel hat für seine neuen Top-CPUs wohl eine besondere Verpackung kreiert. Dazu sind nun Bilder im Netz aufgetaucht. Falls die Bilder echt sind, kann man davon ausgehen, dass Intel sich hier am Konkurrenten AMD orientierte, der für seine Ryzen-Threadripper-CPUs auch auf eine besondere Verpackung setzt.

Dabei hat sich Intel anscheinend für ein Dodekaeder als Form für die Boxed-Version des Core i9 9900K entschieden, ein platonischer Körper. Pen & Paper-Rollenspiel-Veteranen erinnert die Form auch an einen D12-Würfel (Würfel mit 12 Seiten).

Das Bild der neuen Verpackung wurde vom Twitter-Nutzer @momomo_us bereitgestellt, der die Bilder wohl bei Amazon USA entdeckt hat. Weiterhin scheint die Verpackung auch nicht mehr aus Karton zu bestehen. Verwendet wurde entweder durchsichtiges Acryl oder eine Art PETG-Plastik. In der Mitte der Box ist eine Aussparung für die CPU zu sehen, ein in der Boxed-Version enthaltener Kühler ist dabei nicht zu erkennen. Auf dem Screenshot ist auch der Preis von 582,50 US-Dollar zu erkennen.

Angeblicher Amazon-Leak

Auf Twitter wurde auch ein weiteres Bild geleaked, das angeblich den genauen Zeitplan für die Einführung des Core i9 9900K widerspiegelt. So wird das Embargo für Medien für die Berichterstattung zu den neuen Serie-9000-Prozessoren wohl am 8. Oktober 2018 fallen. Ab diesem Tag können Händler die CPUs bewerben und dürfen Vorbestellungen entgegennehmen. Verkäufe sowie die Auslieferungen der Vorbestellungen an die Kunden dürfen ab dem 19. Oktober 2018 erfolgen. Bis zu diesem Datum werden ausschließlich Großhändler und Reseller mit CPUs beliefert.

Ob die Bilder echt sind, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen.

Angebliche Veröffentlichungs-Daten

