Intel: Core-CPUs der 8. und 9. Generation geleaked

Durch verräterische Patchnotes ist eine Liste der Intel-Core-Modelle der 8. und 9. Generation veröffentlicht worden.

Vergrößern Die neunte Generation von Intel-Core-CPUs umfasst bislang 11 Modelle. © GraphicCompressor @ Fotolia.com

Erst im August hatte Intel die 8. Generation der Core CPUs für Notebooks unter der Bezeichnung "Kaby Lake" eingeführt, dicht gefolgt von den ersten Desktop-Pendants unter dem Namen "Coffee Lake" im Oktober. Einige Modelle, wie etwa der Core i7 8700K sind dabei so beliebt, dass Intel bis heute mit der Produktion der Nachfrage hinterherhinkt . Durch einen Leak sind nun auch die restlichen Modellbezeichnungen der Serie bekannt.



So hat die Webseite Techspot bemerkt, dass das populäre Hardwareanalysetool Aida64 die neuen Prozessornamen in den Patchnotes der neuesten Beta verraten hat.

Die geleakte Liste (siehe unten) beinhaltet über 30 Core i3, i5 und i7 Prozessoren, die Intel in naher Zukunft für Endverbraucher bereithält. Darunter befindet sich mit dem Core i9-8950HK auch die erste i9 Coffee Lake CPU. Wie man an der Bezeichnung erkennen kann, gehört die CPU dabei interessanterweise der mobilen Familie an und wird auf Laptops zum Einsatz kommen. Einem Bericht von Geekbench zufolge handelt es sich dabei um ein Modell mit sechs Kernen und 12 Threads.



Darüber hinaus kann man auch viele weitere Modelle der 8. Generation auf der Liste entdecken, die aller Wahrscheinlichkeit demselben Namensmuster wie die Vorgänger folgen werden: Core i3 steht für vier Kerne, Core i5 für sechs Kerne und Core i7 für sechs Kerne mit Hyperthreading. Auch die bereits geleakte Bezeichnung von Intel Core CPUs als "Pentium Gold"- und Intel Atom CPUs als "Pentium Silver"-Prozessoren wird hier noch einmal bestätigt.



Besonders interessant: Nicht nur die 8., sondern auch die 9. Generation von Intel Core CPUs taucht in der Liste auf. Obwohl man außer der Modellbezeichnung bislang nur wenig über die Modellreihe weiß, werden die Prozessoren laut Intel mit der neuen 10nm+ Technik gefertigt. Die Webseite Andantech spekuliert, dass die 9000er-Serie dabei unter der Bezeichnung "Coffee Lake Refresh" oder "Ice Lake" laufen wird. Die 9. Generation wird vermutlich im Laufe von 2018 auf den Markt kommen .

Tipp: Auch die Konkurrenz schläft nicht. So haben die Ryzen-CPUs von AMD erst vor kurzem einen Preissturz erfahren, sodass sich ein Blick auf jeden Fall lohnt. Dabei können Sparfüchse mit der richtigen Auswahl an CPU-Kernen und geschickter Übertaktung noch mehr Geld sparen.



Die komplette Liste der geleakten CPUs

8. Generation:



Intel Core i3-8000

Intel Core i3-8000T

Intel Core i3-8020

Intel Core i3-8020T

Intel Core i3-8100T

Intel Core i3-8120

Intel Core i3-8120T

Intel Core i3-8300T

Intel Core i3-8320

Intel Core i3-8320T

Intel Core i5-8300H

Intel Core i5-8400B

Intel Core i5-8400H

Intel Core i5-8400T

Intel Core i5-8420

Intel Core i5-8420T

Intel Core i5-8500

Intel Core i5-8500B

Intel Core i5-8500T

Intel Core i5-8550

Intel Core i5-8650

Intel Core i5-8650K

Intel Core i9-8950HK



9. Generation:



Intel Core i3-9000

Intel Core i3-9000T

Intel Core i3-9100

Intel Core i3-9100T

Intel Core i3-9300

Intel Core i3-9300T

Intel Core i5-9400

Intel Core i5-9400T

Intel Core i5-9500

Intel Core i5-9600

Intel Core i5-9600K