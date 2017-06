Instagram bekommt Archiv-Funktion

Mit der neuen Instagram-Archiv-Funktion können Nutzer Bilder aus ihrem Profil entfernen, ohne sie zu löschen.

Vergrößern Bei Instagram können Bilder ab sofort auch archiviert werden. © Instagram

In der neuen Instagram-Version v10.21 bekommen iOS- und Android-Nutzer eine neue Funktion. Das Archiv-Feature entfernt peinliche oder schlechte Bilder und Videos aus dem Profil, ohne dass sie dafür gelöscht werden müssen. Die Schnappschüsse wandern per Fingertipp einfach ins Archiv, wo sie nur noch der Nutzer selbst sehen kann.

Bilder, die im Archiv gesammelt werden, können jederzeit wieder im Profil online gestellt werden. Auch hierfür ist nur ein Fingertipp auf das Punkte-Symbol in der rechten oberen Ecke des Beitrags notwendig. Neben dem Archiv-Befehl stehen hier auch die Aktivierung und Deaktivierung von Kommentaren, Bearbeiten, Teilen und Löschen zur Auswahl. Wandert ein Foto oder Video aus dem Archiv wieder ins Profil, erscheint es in der Galerie anschließend an seinem ursprünglichen Platz.