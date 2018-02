Nissan hat ein System für autonom fahrende und einparkende Hausschuhe, Tischchen und Sitzkissen entwickelt. Für Hotelgäste.

Vergrößern In diesem Hotel parken Hausschuhe autonom ein © Nissan

Der japanische Automobil-Hersteller Nissan hat ein „System für selbstständig einparkende Pantoffel/Hausschuhe“ entwickelt. Das kuriose System dieses autonomen Pantoffel-Managements zeigt Nissan in einem Ryokan (traditionelles japanische Hotel) in der Stadt Hakone.



Wenn Sie ein Ryokan betreten, tauschen Sie am Eingang Ihre Straßenschuhe gegen Hausschuhe ein. Diese speziellen, motorisierten und autonom agierenden Schuhe können Sie nach Gebrauch einfach an einer beliebigen Stelle wieder abstellen – sie finden von selbst wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück und können dort von neuen Hotelgästen benutzt werden. Das ist die Besonderheit der Hausschuhe in diesem einen Ryokan. Das Video zeigt die autonomen Hausschuhe im Einsatz:

Jeder Hausschuh besitzt zwei winzige Räder, einen Antriebsmotor und natürlich die unvermeidlichen Sensoren, mit denen die Pantoffel ihre Umgebung erfassen und sich sicher über den Holzboden der Hotels bewegen und dabei die Nissan-Propilot-Technologie verwenden. Das führt dazu, dass die Hausschuhe sich selbst korrekt am Eingang einsortieren und auf dem Weg dorthin selbstständig zwischen den Menschen herumwuseln. Ein sicherlich verblüffender Anblick für die Hotelgäste. Wie und ob sich die Pantoffel auch noch mit eigener Kraft fortbewegen, sobald ein Mensch in die Slipper hineingeschlüpft ist, schreibt Nissan nicht. Neben den Hausschuhen sind auch einige der kleinen Tischchen und Sitzkissen mit der Selbstfahrtechnologie ausgestattet. Es fahren also auch Sitzkissen selbstständig in Position.



Die autonom sich bewegenden Hausschuhe sollen die Hotelgäste unterhalten und zugleich dem Hotelpersonal Arbeit abnehmen, weil diese die irgendwo abgestellten Pantoffel nicht mehr einsammeln müssen. Lässt man die Hausschuhe, Sitzkissen oder Tischchen irgendwo unbenutzt stehen, so reicht ein Druck auf eine Taste an dem Geräte und es macht sich selbstständig auf den Weg zurück zu seinem Ausgangsort. Dort wartet es dann auf einen neuen Benutzer.



Nissan will natürlich nicht groß ins Hausschuh-Management einsteigen. Sondern die autonom einparkenden Slipper dienen Nissan dazu vorzuführen, wie weit die Auto-Ingenieure mit ihren Forschungen an Fahrerassistenzsystemen bereits sind. Das entsprechende System heißt bei Nissan Propilot.