iMyFone LockWiper: Entsperrt das iOS-Passwort spielend leicht - Anzeige

Mit LockWiper von iMyFone entsperren Sie Ihr gesperrtes iOS-Gerät wie iPhone oder iPad spielend einfach.

Anzeige Vergrößern iMyFone LockWiper: Entsperrt das iPhone/iPad-Bildschirmpasswort spielend leicht © Fotolia.de, jayzynism

Weißt du, was es bedeutet, wenn jemand sagt, dass sein/ihr iPhone gesperrt ist? Das iPhone wird gesperrt, wenn du sechs Mal hintereinander ein falsches Passwort auf dem Gerät eingibst. Wenn du mehr als zehn Mal ein falsches Passwort eintippst, zeigt das Gerät die Meldung „iPhone ist deaktiviert. Verbinden Sie sich mit iTunes“ an. Sobald dies passiert, wird das Gerät komplett gesperrt und du kannst nicht mehr darauf zugreifen – auch nicht auf deine Musik, Videos, Kalender, Kontakte, Nachrichten, iCloud oder andere Dienste, die du auf dem iPhone nutzt. Alles, was du nun noch hast, ist ein teures, nutzloses Spielzeug … es sei denn, du weißt, wie du das Passwort wieder zurücksetzen kannst.

Sogar wenn dein Gerät deaktiviert ist, kannst du es noch zurücksetzen, indem du ein Computerprogramm namens iMyFone LockWiper verwendest. Damit kannst du das Gerät veranlassen, die letzten, vor der Sperrung gespeicherten Daten wiederherzustellen.

Was kann iMyFone LockWiper?

Vergrößern © iMyFone

iMyFone LockWiper ist das einfachste und sicherste Werkzeug, um ein deaktiviertes iPhone oder iPad in wenigen Minuten zu entsperren. Es kann sowohl mit Windows, als auch unter Mac OS betrieben werden. Das Tool verschafft dir ohne Kennwort wieder Zugang zu einem deaktivierten iOS-Gerät und berechtigt dich, das Kennwort zu löschen, wenn du es vergessen hast. Anschließend kannst du ein neues Kennwort einrichten, ohne das alte Kennwort eingeben zu müssen.

Eine der Schlüsselfunktionen von LockWiper besteht darin, dass die iPhone-Bildschirmsperre ohne Passwort entfernt werden kann. Auch ein gesperrte iPhones mit 4- oder 6-stelligem Passwort, Gesichts-ID oder Touch-ID lässt sich damit freischalten. Mache dir keine Sorgen, wenn dein iPhone einen beschädigten Bildschirm oder eine fehlerhafte Taste hat. LockWiper kann dich auch beim Entsperren eines solchen Gerätes unterstützen.

Wie entsperre ich mit LockWiper die Bildschirmsperre meines iPhone?

Nachdem du LockWiper auf deinem Windows oder Mac Computer gestartet hast, klicke bitte auf die „Start“-Schaltfläche, um mit dem Zurücksetzen des Passwortes zu beginnen.

Vergrößern © iMyFone

Im nächsten Schritt wirst du aufgefordert, dein iOS Gerät mit dem Computer zu verbinden. Danach musst du im oberen Feld dein Modell auswählen und dein iPhone in den DFU Modus schalten.

Vergrößern © iMyFone

Sobald du den DFU-Modus ausgewählt hast, öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Informationen deines Geräts angezeigt werden. Prüfe, ob das automatisch erkannte Gerät mit deinem Gerätemodell übereinstimmt. Klicke auf „Download“, um das Firmware-Paket herunterzuladen.

Vergrößern © iMyFone

Die Downloadzeit hängt von deiner Internetverbindung ab. In der Regel dauert dies jedoch nicht länger als 15 Minuten. Nachdem das Firmware-Paket heruntergeladen wurde, klicke auf „Mit der Verifizierung beginnen“.

Vergrößern © iMyFone

Wenn die Verifizierung erfolgreich war, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Lese dir den Hinweis sorgfältig durch und gib dann „000000“ ein, um zu bestätigen, dass du dein Gerät entsperren möchtest. Klicke dann auf „Entsperren“.

Vergrößern © iMyFone

Nach ein paar Minuten wird die Passwortbildschirmsperre von deinem Gerät entfernt.

Vergrößern © iMyFone

Zusammenfassung

Wenn du nach einer einfachen Lösung zum Entsperren des Bildschirm-Passcodes deines iOS-Geräts suchst, solltest du dir iMyFone LockWiper genauer ansehen. Unabhängig davon, ob dein Gerät deaktiviert ist oder einen beschädigten Bildschirm hat – die Anwendung ist ein einfacher, intuitiver Vorgang. Beachte, dass alle Daten auf deinem Gerät nach dem Entfernen des Kennworts gelöscht werden. Außerdem wird iOS auf die neueste verfügbare Version aktualisiert. Es wird daher dringend empfohlen, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor du eine Produktlizenz erwirbst (Registrierungscode).



Eine einjährige Lizenz von LockWiper kostet für ein Gerät 35,99 €. Wenn du eine lebenslange Lizenz für ein einzelnes Gerät benötigst, beträgt der Preis dafür 45,99 €. iMyFone bietet für 55,99 € außerdem eine Optionen für Benutzer, die 2 – 5 Geräte entsperren müssen. Alle Preise und Zahlungsmethoden findest du auf der offiziellen Shopseite. Jetzt schnell sein und sparen – aktuell erhält jeder Kunde mit dem Code "W1E-BZ4-YCY" einen Rabatt in Höhe von 30%.