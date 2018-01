Im Angebot: Samsung Galaxy A3 (2017) für 190 Euro

Das Amazon Galaxy A3 ist aktuell bei Amazon und Media Markt für 190 Euro im Angebot. Das erhalten Sie für Ihr Geld.

Vergrößern Das Samsung Galaxy A3 (2017) ist aktuell im Angebot © Samsung

Das Samsung Galaxy A3 ist in der 2017er Variante aktuell im Angebot erhältlich. Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon zahlt man derzeit für das Gerät 189,99 Euro und damit zwischen 10 und 20 Euro weniger als bei anderen Händlern, wie ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich beweist. Samsung selbst gibt für das Gerät einen Preis von 299 Euro (UVP). Zu einem solch hohen Preis bietet aber sicherlich kein Händler das Smartphone an.

Das Samsung Galaxy A3 (2017) verfügt über ein 4,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln . Zur weiteren Ausstattung gehören 16 Gigabyte Speicher, der sich über eine MicroSD-Karte erweitern lässt. Über den Fingerabdruckscanner kann der Besitzer sicherstellen, dass Fremde nicht auf das Gerät zugreifen können. Hinzu kommen eine 13 Megapixel Frontkamera und eine 8 Megapixel Hauptkamera. Auf dem Smartphone ist Android 6 installiert. Es ist 0,79 x 6,62 x 13,54 Zemtimer groß und wiegt 138 Gramm. Die Kapazität des Lithium-Akkus liegt bei 2.350 Wattstunden.



Hier geht´s zu den beiden Angeboten:

Das Samsung Galaxy A3 ist in der 2017er-Edition staub- und wassergeschützt nach IP 68. Allerdings gibt es auch Nachteile gegenüber dem Vorjahresmodell. Mehr dazu im folgenden Hands-on-Video: