Im Angebot: Microsoft Xbox One Elite Controller

Der Xbox One Elite Wireless Controller ist bei Mediamarkt für kurze Zeit im Angebot. Sichern Sie sich hier das Schnäppchen.

Vergrößern Der Microsoft Xbox One Elite Wireless Controller © Microsoft

Im Rahmen der Aktion Sturm der Liege bietet Media Markt den Xbox One Elite Wireless Controller mit einem ordentlichen Rabatt an: Der Controller ist für nur 89 Euro statt 133,99 Euro erhältlich.

Das Angebot gilt am 9. August von 6 Uhr bis 9 Uhr! Und solange der Vorrat reicht. Wer sich also den Edel-Controller zu einem günstigeren Preis sichern will, der sollte sich für Donnerstagmorgen den Wecker stellen.

Zuletzt war der Controller bei Media Markt für 133,99 Euro. Laut PC-WELT Preisvergleich verlangen andere Händler aktuell um die 130 Euro für das Eingabegerät, welches sowohl an einer Xbox One als auch am Windows-PC eingesetzt werden kann.



Zum Angebot: Xbox One Elite Wireless Controller für 89 Euro von 6 - 9 Uhr am 9. August 2018!

Der Elite-Controller überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und Materialwahl. Im Gegensatz zum normalen Xbox-One-Controller ist das D-Pad des Elite-Controllers mit einer parabolen Taste anstelle eines Steuerkreuzes ausgestattet. Das ermöglicht eine präzisere Steuerung. Sie können das magnetisch befestigte D-Pad aber ganz leicht abnehmen, um das darunterliegende Steuerkreuz direkt zu nutzen - im Lieferumfang ist sogar noch ein Ersatzsteuerkreuz enthalten. Zudem packt Microsoft auch noch drei Paar Analogsticks in unterschiedlichen Höhen und mit griffigerem Kopf dazu, die - dank perfekter Anpassung an individuelle Vorlieben - ebenfalls die Präzision der Steuerung verbessern.

Eine weitere Besonderheit des Xbox One Elite befindet sich auf der Unterseite des Controllers: Vier Aluminium-Paddles, die Sie im Treiber mit beliebigen Tastenfunktionen belegen können. Die Steuerung erfolgt dann über den Mittel- und Ringfinger. Sie können die Paddles aber auch einfach weglassen - das Microsoft-Modell lässt Ihnen auch hier eine flexible Wahl für das optimale Handling. Über grüne Schiebeschalter lässt sich auch der Betätigungsweg der Trigger-Tasten regulieren. Die längere Linie steht für einen längeren, die kürzere für einen knapperen Schaltweg. Das Paket runden ein langes, geflochtenes USB-Kabel und eine stabile Transporttasche ab.