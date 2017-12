IDG Insider: Die IT-Projekte 2017

Profi IT

Die CIO-Redaktion stellt Ihnen die IT-Projekte des Jahres 2017 vor. In diesen über 140 Seiten dicken PDF lesen Sie, auf welche IT-Anbieter deutsche Konzerne setzen. Ein Nachschlagewerk für IT-Anwender und IT Consultants.

Vergrößern Welche großen IT-Projekte es im Jahr 2017 gab, lesen Sie im IDG Insider "IT-Projekte 2017".

Lesen Sie wie BASF Vertragsabschlüsse automatisiert, Siemens die IoT-Plattform für Kunden erweitert oder Adidas Sportschuhe druckt. In diesem PDF finden Sie insgesamt 60 IT-Projekte. In einer Übersicht sind alle Anwender aufgeführt – von BASF, BMW und Continental über Kuka und Volkswagen bis Vorwerk. Weiterhin haben wir zu jedem IT-Projekt die an dem Projekt beteiligten IT-Anbieter aufgelistet. Für einen noch besseren Überblick sind alle IT-Projekte einer Branche zugeordnet – von der Automobil-Industrie über die Chemie-Branche bis zu den Versicherungen. Laden Sie sich Ihren IDG Insider jetzt herunter.

