Humble Store verschenkt Spiel im Wert von 22 Euro

Der Humble Store verschenkt für kurze Zeit das spannende Indie-Spiel Layers of Fear. Ein spielenswertes, kleines Meisterwerk.

Vergrößern Aktuell gratis erhältlich: Das Indie-Spiel Layers of Fear © Blobber Team / Aspyr

Im Humble Store ist derzeit das Horror-PC-Spiel Layers of Fear kostenlos verfügbar. Das Spiel erschien 2016 und wurde vom polnischen Entwicklerstudio Bloober Team entwickelt. Im Spiel übernimmt der Spieler die Rolle eines dem Wahnsinn verfallenen Künstlers, mit dem man aus der Egoperspektive eine große Villa erkundet. Dabei durchlebt der Spieler die dramatische Geschichte des Schicksals der Ehefrau des Künstlers. Verschiedene Kunstwerke spielen dabei eine Rolle.



Layers of Fear ist für Windows, macOS und Linux erhältlich. Das Angebot gilt noch bis Mittwoch, 19 Uhr (deutscher Zeit). Normalerweise ist das Spiel für 21,99 Euro erhältlich. Nach einer kurzen Anmeldung im Humble Store erhalten Sie auf dieser Seite Layers of Fear nach einem Klick auf den Button "Add to Cart". Sie bekommen einen Steam-Schlüssel für das Spiel, den Sie im Steam-Client dann über "Ein Produkt bei Steam aktivieren" einlösen können. Danach erscheint das Spiel in ihrer Steam-Bibliothek.

Als Extra gibt es auch noch den gelungenen Soundtrack zum Spiel, der von Arkadiusz Reikowski komponiert wurde. Auf Steam genießt das Spiel übrigens eine große Beliebtheit: 95 Prozent aller Bewertungen der Spieler fallen positiv aus.



10 Prozent Rabatt für Humble Monthly - 3 Top-Spiele sofort

Als Zugabe gibt es auch noch einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent auf das nächste Humble Monthly. Wenn Sie das monatliche Spielepaket abonnieren, dann erhalten Sie direkt die drei Spiele: The Long Dark, Quantum Break und Warhammer 40.000: Dawn of War III. Die restlichen Spiele werden dann Anfang Januar 2018 freigeschaltet.



Das Monats-Abo für Humble Monthly ist ab 12 US-Dollar erhältlich, also für nur etwas knapp über 10 Euro. Zu diesem Preis kann das Monats-Abo jederzeit gekündigt werden. Wer sich für mehrere Monate bindet, der erhält das Abo auch für 11,67 US-Dollar/Monat (3-Monats-Tarif), 11,17 US-Dollar/Monat (6-Monats-Tarif) oder gar 11 US-Dollar/Monat (12-Monats-Tarif).

Mit dem Humble Monthly erhält man als Gamer die Gelegenheit auch mal einen Blick auf Spiele zu werfen, die man bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und für den Fall, dass man ein Spiel in einem Humble Monthly bereits besitzt, gibt es auch die Möglichkeit, den Steam-Produktschlüssel in Form eines Steam-Geschenks zu erhalten. Weitere Infos zum Humble Bundle Monthly finden Sie auf dieser Seite.