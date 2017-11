Humble Store verschenkt PC-Spiel im Wert von 20 Euro

Im Humble Store kann mal wieder ein PC-Spiel gratis abgegriffen werden. Dieses Mal: Killer is Dead in der Nightmare-Edition.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis erhältlich: Killer is Dead - Nightmare Edition

Das Action-Spiel "Killer is Dead" ist in der Nightmare-Edition aktuell im Humble Store gratis erhältlich. Normalerweise kostet das Spiel 19,99 Euro. Wie üblich erhält der Käufer einen Steam-Schlüssel, den er dann über die Steam-Client-Software für den Download des Spiels einlösen kann.

Das Spiel wurde unter der Leitung des japanischen Designers Gōichi Suda (auch bekannt als Suda51) vom Entwicklerstudio Grasshopper Manufacture zunächst für Konsolen entwickelt und im Jahr 2013 veröffentlicht. Im Jahr 2014 folgte dann exklusiv die Nightmare-Variante für Windows-PCs. Auf Steam fallen die Bewertungen der Nutzer für "Killer is Dead" größtenteils positiv aus.

Aus der Spielbeschreibung des Herstellers: "In dieser exklusiven PC-Version müssen sich die Spieler als cooler Vollstrecker Mondo Zappa ihren Weg freischlitzen, -hacken und -schießen. Killer is Dead präsentiert eine mörderisch amouröse Welt voller Nervenkitzel!" Mit der Nightmare-Edition werden dem Spiel ein neuer, sehr schwerer Schwierigkeitsgrad und neue Missionen hinzugefügt. Über diesen Link zum Humble Store erhalten Sie nach einer kurzen, kostenlosen Anmeldung das Spiel Killer is Dead - Nightmare Edition gratis. Das Angebot gilt allerdings nur bis Samstag, dem 18. November, 19 Uhr deutscher Zeit!

Tipp: Mit dem Humble Care Package Bundle gibt es auch aktuell für etwa 25 Euro eine äußerst attraktive Sammlung aus 27 Spielen im Wert von 325 Euro. Der gesamte Kaufbetrag wird für einen guten Zweck gespendet. Mit dabei sind Perlen wie Stardew Valley, Psychonauts, Darkest Dungeon und Minecraft Story Mode, die teilweise einzeln etwa 25 Euro kosten... Wir stellen das Bundle ausführlich in diesem Beitrag vor.