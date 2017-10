Humble Store: Guns of Icarus Online kostenlos

Beim Humble Haunted Halloween Sale können PC-Besitzer noch bis morgen das Spiel Guns of Icarus Online kostenlos herunterladen.

Vergrößern Guns of Icarus Online ist noch bis morgen kostenlos im Humble Store erhältlich. © Muse Games

Der Humble Store hat in dieser Woche seinen Humble Haunted Halloween Sale gestartet. Den Auftakt macht das Luftschlachten-Game Guns of Icarus Online, das noch bis morgen Abend 19 Uhr zum kostenlosen Download bereitsteht. Guns of Icarus Online ist in einem post-apokalyptischen Steam-Punk-Setting angesiedelt, in dem sich riesige Luftschiffe am Himmel bekriegen. Als Kapitän reist der Spieler in den Wastelands von Stadt zu Stadt und sammelt Ressourcen, mit denen er sein Schiff aufrüstet. In den teambasierten PvP-Kämpfen kommt es vor allem auf Taktik und schnelle Action an. Guns of Icarus Online wurde 2013 für Windows, MacOS und Linux veröffentlicht. Das Spiel legte den Grundstein für Guns of Icarus Alliance. Bei gamerankings.com erzielt der Titel eine Durchschnittswertung von 70 Prozent.

Im Humble-Store-Sale finden sich aktuell 147 Spiele zu vergünstigten Preisen. So ist beispielsweise das Adventure Deponia bereits für 99 Cent zu haben. Die beiden Grusel-Titel Amnesia: The Dark Descent und Amnesia: A Machine for Pigs sind jeweils für 1,99 Euro erhältlich. Aktuell günstig zu haben sind auch S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl für 3,99 Euro, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky für 2,49 Euro und S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat für 4,99 Euro.