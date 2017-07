Humble Saints Row Bundle: PC-Spiele ab 1 US-Dollar

Das Saints Row Bundle umfasst neben den Ablegern des GTA-Konkurrenten auch andere Spiele.

Vergrößern Das Humble Saints Row Bundle kostet nur einen US-Dollar. © humblebundle.com

Im aktuellen Humble Bundle warten für einen US-Dollar gleich vier Spiele des Herstellers Deep Silver. Das Paket umfasst neben dem Rollenspiel "Risen 3" in der Titan Lords Complete Edition auch das apokalyptische Zombiespiel "Deadlight", den Ego-Shooter "Homefront" sowie das Open-World-Game "Saints Row 2".

Für fünf US-Dollar lässt sich das Bundle um "Saints Row The Third", "Saints Row: Gat Out of Hell", "Mighty No. 9", "Killer is Dead" sowie ein noch geheimes Spiel aufstocken. Für den Preis von 15 US-Dollar wandern zusätzlich "Homefront: The Revolution", "Saints Row 4", alle Downloadinhalte für "Saints Row: The Third" sowie das "Devil's Workshop Pack" zu "Saints Row: Gat Out of Hell" auf die eigene Festplatte. Optional steht auch eine Version des Bundles für 75 US-Dollar zur Verfügung, in der das ab August erhältliche Spiel der Saints-Row-Macher "Agents of Mayhem" (hier günstig auf Gamesplanet kaufen) enthalten ist.

