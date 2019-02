Humble Paradox Bundle 2019 für Strategiefans

Michael Söldner

Im Humble Paradox Bundle 2019 finden sich zahlreiche Spiele aus den Genres Strategie und Rollenspiel.

Der schwedische Publisher Paradox Interactive hat mit dem Humble Paradox Bundle 2019 ein neues Paket an PC-Spielen geschnürt, die ab einem US-Dollar angeboten werden. Im Paket für umgerechnet 88 Cent befinden sich mit Age of Wonders II: The Wizard's Throne , Darkest Hour: A Hearts of Iron Game , Magicka 2 und Crusader Kings II bereits vier lohnende Spiele aus den Genres Strategie und Rollenspiel. Wer mindestens 5,68 Euro für das Bundle zahlen möchte, erhält obendrein die Strategiespiele Age of Wonders III und Europa Universalis IV sowie die Erweiterung Crusader Kings II: The Old Gods .

Wem das Humble Paradox Bundle 2019 mindestens 10,51 Euro wert ist, der stockt das Paket um das Echtzeitstrategiespiel Steel Division: Normandy 44 , dem Age of Wonders III - Deluxe Edition DLC , dem Magicka 2 Deluxe Edition DLC sowie die Erweiterung Europa Universalis IV - El Dorado auf. In den drei Preisstufen (1, 6 und 11 Euro) bietet das Humble Paradox Bundle viele PC-Spiele aus unterschiedlichen Genres. Der Fokus liegt jedoch auf Strategiespielen und den zugehörigen Erweiterungen. Wer gern grübelnd einige Abende vor dem PC verbringen möchte, ist mit dem Paket des schwedischen Publishers gut bedient. Das Angebot gilt noch 13 Tage, die Kaufentscheidung kann also in Ruhe überlegt werden.

Humble Paradox Bundle 2019 anschauen