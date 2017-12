Humble Monthly Januar 2018: 3 Top-Spiele sind vorab erhältlich

Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie monatlich zahlreiche Spiele zum kleinen Preis. Diese Spiele gibt´s sofort!

Vergrößern Humble Monthly Januar 2018: Diese 3 Spiele sind vorab erhältlich

Für Gamer, die sich gerne überraschen lassen, ist das Humble Monthly einen Blick wert. Zu einem festen monatlichen Preis erhalten die Abonnenten von Humble Monthly immer zu Beginn eines Monats eine große Auswahl an PC-Spielen. In der Regel handelt es sich dabei um Steam-Schlüssel, immer häufiger gibt es aber auch sogenannte Humble Originals, also Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.

Welche Spiele im Humble Monthly Januar stecken, wird erst am 5. Januar 2018 um 19 Uhr (deutscher Zeit) verraten. Allerdings: Bereits jetzt stehen die ersten drei Spiele fest und diese können auch schon vorab nach Abschluss des Abos heruntergeladen und gespielt werden. Konkret handelt es dabei um folgende Spiele:

The Long Dark

Quantum Break

Warhammer 40.000: Dawn of War III

Das Monats-Abo für Humble Monthly ist ab 12 US-Dollar erhältlich, also nur etwas knapp über 10 Euro. Zu diesem Preis kann das Monats-Abo jederzeit gekündigt werden. Wer sich für mehrere Monate bindet, der erhält das Abo auch für 11,67 US-Dollar/Monat (3-Monats-Tarif), 11,17 US-Dollar/Monat (6-Monats-Tarif) oder gar 11 US-Dollar/Monat (12-Monats-Tarif).

Mit dem Humble Monthly erhält man als Gamer immerhin auch die Gelegenheit mal einen Blick auf Spiele zu werfen, die man bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und für den Fall, dass man ein Spiel in einem Humble Monthly bereits besitzt, gibt es auch die Möglichkeit, den Steam-Produktschlüssel in Form eines Steam-Geschenks zu erhalten. Weitere Infos zum Humble Bundle Monthly finden Sie auf dieser Seite.

Das Humble Monthly im Dezember 2017 enthielt Spiele im Gesamtwert von etwa 150 US-Dollar. Darunter H1Z1, Rivals of Aether, Nex Machina, BlazBlue: Chronophantasma Extend, The Sexy Brutale und Strafe.