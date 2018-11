Humble Jumbo Bundle 12 mit Dirt 4 und Spendenmöglichkeit

Im Humble Jumbo Bundle 12 stecken ganz unterschiedliche Spiele aus den Genres Plattformer, Action und Rennspiele.

Das aktuelle Humble Bundle bietet wie gewohnt viele PC-Spiele zum kleinen Preis, außerdem kann nach dem Kauf ein gemeinnütziges Projekt gewählt werden, welches durch den Kauf unterstützt wird. Im Humble Jumbo Bundle 12 stecken bereits für einen US-Dollar drei Spiele: das schön gezeichnete 2,5-D-Adventure Pinstripe, der 2D-Action-Plattformer Super House of Dead Ninjas samt Erweiterungspaket sowie das Ballerspiel Rise & Shine. Für 5 US-Dollar erhalten Käufer zusätzlich die Architekten-Sim Project Highrise, den Baumaschinen-Simulator Construction Simulator 2015 sowie den Puzzle-Plattformer Battle Chef Brigade.

Wer hingegen 10 US-Dollar in das Humble Jumbo Bundle 12 investiert, erhält zu allen genannten Spielen zusätzlich die Rally-Simulation Dirt 4 und das Aufbauspiel Oriental Empires. Speziell Dirt 4 dürfte Genre-Fans aufgrund der abwechslungsreichen Strecken und der Vielzahl an Fahrzeugen begeistern. Bei den gemeinnützigen Organisationen, die mit dem Kauf unterstützt werden, stehen viele vorausgewählte Empfänger zur Verfügung. Alternativ können Käufer in einer Datenbank mit Tausenden Organisationen einen in ihren Augen geeigneten Spendenempfänger wählen. Als Bonus lässt sich zudem der Soundtrack von Pinstripe für einen US-Dollar herunterladen.

