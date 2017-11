Humble Jumbo Bundle 10: Spiele im Wert von 174 Dollar

Beim Humble Jumbo Bundle erhalten preisbewusste Gamer coole Spiele wie Grey Goo oder Epistory zum Sonderpreis.

Vergrößern Humble Jumbo Bundle 10: Zocken zum Sparpreis

Gerade bei Zockern, die nicht nur auf die neuesten Games abfahren und für ihr Hobby auch nicht zu tief in die Tasche greifen möchten, erfreuen sich die Humble Bundles großer Beliebtheit. Für einen Betrag, den Sie als Käufer selbst bestimmen können, erhalten Sie in der neuesten Auflage der Bundle-Serie das Echtzeitstrategiespiel Grey Goo und das Action-Adventure Epistory mit seiner atmosphärisch dichten Origami-Geschichte. Komplettiert wird das Bundle durch das Game Oddworld: Abe's Oddysee – New 'n' Tasty, das in der Fachpresse gute bis sehr Bewertungen erhielt.

Interessierte, die bereit sind, mehr als den derzeitigen Durchschnitt von 5,79 US-Dollar Euro zu bezahlen, können sich darüber hinaus über das Actionspiel Prototype 2, den Strategie-Titel Kingdom: New Lands sowie How to Survive 2 freuen. Letzteres dürfte insbesondere Splatter-Fans ansprechen. Ein weiterer Titel wird erst am 7.11. bekanntgegeben.

Für den den Preis von 10 US-Dollar (oder mehr) erhalten Sie zudem Wasteland 2: Director's Cut - Standard Edition, das seinerzeit erste Kickstarter-Rollenspiel. Wie bisher können Sie auch dieses Mal den von Ihnen ausgewählten Betrag zwischen den Entwicklern, einer Wohltätigkeitsorganisation und einer Spende für die Humble-Bundle-Macher aufteilen. Alle, denen das Spiele-Paket 10 US-Dollar oder mehr wert ist, erhalten als Zugabe den Wasteland 2-Soundtrack.



Für MacOS sind Epistory, Oddworld: Abe's Oddysee – New 'n' Tasty, Kingdom: New Lands sowie Wasteland 2 verfügbar.

Hier kommen Sie zum Humble Jumbo Bundle 10

Obendrein gibt es für alle Pay-What-You-Want-Zahler 10% Rabatt auf den ersten Monat des Abo-Dienstes Humble Monthly. Dort erhalten Gamer, die sich gerne überraschen lassen, monatlich eine große Auswahl an PC-Spielen zum Festpreis ab 12 US-Dollar . Heute um 19 Uhr wird bekanntgegeben, auf welche Games sich die Humble-Monthly-Fangemeinde (neben den schon bekanntgegebenen Titeln Quake Champion, The Elder Scrolls Online und The Elder Scrolls: Legend) im November freuen kann.