Das neueste Humble Classic Return Bundle bietet Top-Spieletitel ab 1 Dollar! Gesamtwert: 234 Dollar. Tipp: Das Bundle ist auch für Linux-Nutzer hochinteressant!

Vergrößern Humble Classic Return Bundle: Spiele im Wert von 234 Dollar

Das neueste Humble Classics Return Bundle lockt mit Top-Spiele-Titeln für nur 1 Dollar. Wer bis zu 8,59 Dollar oder maximal 12,22 Dollar bezahlt, wird mit Action-Spielen, Rollenspielen und Abenteuerspielen sogar regelrecht zugeschüttet. Der Gesamtwert des Humble Classics Return Bundle beträgt 234 US-Dollar!

Alle Spiele dieses neuen Humble Classics Return Bundle sind über Steam auf Windows-Rechnern spielbar. Alle Spiele aus dem Humble Classic Return Bundle laufen aber auch auf dem Mac. Und sogar neun der insgesamt zehn Spiele laufen auch auf Linux-Rechnern. Sie sehen vor dem Kauf bei jedem Spiel die Systemvoraussetzungen.

Wie gehabt können Sie beim Kauf festlegen, wie viel von dem bezahlten Betrag an die Humble-Macher und wie viel an einen wohltätigen Zweck gehen soll.

Das Humble Classics Return Bundle im Detail: Für mindestens 1 Dollar oder umgerechnet 0,81 Euro bekommen Sie diese vier Spiele-Titel: Broken Sword 5 - The Serpent's Curse, Shadowrun Returns, Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure und Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut.

Wenn Sie mehr als 8,59 Dollar oder zirka 7 Euro bezahlen, dann bekommen Sie diese Games zu den oben genannten Titeln noch dazu: Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, Wasteland 2: Director's Cut - Standard Edition, Age of Wonders III und Xenonauts.



Sie wollen das volle Programm? Dann zahlen Sie mindestens 15 Dollar, also rund 12,22 Euro. Dafür gibt es dann noch zusätzlich Torment: Tides of Numenera und Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition.

Humble Monthly: Spiele im Abo

Für einen beliebigen von Ihnen selbst wählbaren Aufpreis bekommen Sie zehn Prozent Rabatt auf den ersten Monat für das Spiele-Abo Humble Monthly.

Für Spielefans, die sich gerne mal überraschen lassen, ist das Humble Monthly auf jeden Fall einen Blick wert. Zu einem festen monatlichen Preis (ab zirka 10 Euro) erhalten die Abonnenten des Humble Monthly immer zu Beginn eines Monats eine große Auswahl an PC-Spielen. In der Regel handelt es sich dabei um Steam-Schlüssel, immer häufiger gibt es aber auch sogenannte Humble Originals, also Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.