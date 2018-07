Humble CI Games Bundle: Sniper + Lords of the Fallen

Im neuen Humble Bundle finden sich zahlreiche Spiele des polnischen Publishers CI Games, darunter drei Sniper-Teile.

Vergrößern Das Humble CI Games Bundle umfasst Spiele des polnischen Publishers. © humblebundle.com

Im aktuellen Humble CI Games Bundle warten Spiele des Publishers CI Games (vormals City Interactive) aus Polen. Für den Mindestbeitrag von 1 US-Dollar finden sich bereits drei PC-Spiele im Bundle: Die Scharfschützen-Simulation Sniper: Ghost Warrior in der Gold Edition, das Adventure Chronicles of Mystery: The Scorpio Ritual sowie die WWII-Flugsimulation Combat Wings: Battle of Britain.

Wer hingegen mindestens 6,73 Euro investiert, erhält zusätzlich das Action-Rollenspiel Lord of the Fallen in der Game of the Year Edition mit Soundtrack, Artbook und Downloadinhalten. Allein für diese Ausgabe müssen auf Steam noch knapp 30 Euro auf den Tisch geblättert werden. Dem Bundle liegen außerdem Sniper: Ghost Warrior 2 in der Collector‘s Edition sowie das zugehörige World Hunter Pack bei. Mit einer Investition von mindestens 12,92 Euro wird das Humble CI Games Bundle um das aktuelle Sniper Ghost Warrior 3 sowie das zugehörige Multiplayer Map Pack aufgestockt. Zum Kauf bleiben interessierten Spielern noch 12 Tage. Wer sich für die bunte Mischung an Genres und Nachfolgern interessiert, sollte zuschlagen. Bezahlt werden kann mit PayPal oder Visa-Card.

