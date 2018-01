Humble Bundle verschenkt sechs PC-Spiele

Die Macher des Humble Bundle verschenken derzeit sechs attraktive PC-Spiele. Greifen Sie schnell zu, ehe das Angebot vorbei ist.

Vergrößern Sechs Spiele aktuell gratis aus dem Humble Trove

Im Humble Store findet nicht nur aktuell der große Winter Sale mit vielen Angeboten statt. Die Macher des Humble Monthly verschenken außerdem derzeit sechs Spiele aus dem Humble Monthly Trove. Die Spiele können noch bis zum 2. Februar 2018 heruntergeladen und dann auch anschließend gespielt werden. Sie fragen sich, was das Humble Monthly Trove ist? Hier die Antwort: Humble Trove ist eine Schatzkiste, die aktuell 45 Spiele enthält, die teilweise exklusive für Humble entwickelt wurden. Die Abonnenten von Humble Monthly erhalten nicht nur jeden Monat eine Vielzahl von Spielen für schlappe 10 Euro, sondern auch den Zugriff auf die ständig wachsende Humble Trove.

Folgende sechs Spiele sind noch bis zum 2. Februar 2018 hier aus dem Humble Trove DRM-frei herunterladbar:

Hitchhiker

2000:1 – A Space Felony

Cat Girl Without Salad

Uurnog

Thorn.n

Crescent Bay

Das mögen alles kleinere, weniger bekannte Indie-Titel sein, aber auch die haben mal eine Chance verdient, von einem größeren Publikum gespielt zu werden. Ansonsten enthält Humble Trove aber auch ein paar bekanntere Titel, wie etwa: Torchlight, Torchlight II, Getting Over It, Overlord II, Amnesia The Dark Descent, Alan Wake´s American Nightmare, Limbo und Gone Home.

Civilization VI + 2 DLCs für nur 10 Euro

Wenn Sie sich jetzt für das Humble Monthly im Februar 2018 entscheiden, dann erhalten Sie sofort das Echtzeitstrategiespiel Civilization VI plus zweier DLCs. Mehr Infos zum neuen Humble Monthly finden Sie in diesem Beitrag. Unterm Strich erhalten Humble-Monthly-Abonnenten Civilization VI zum echten Schnäppchenpreis, denn allein das Hauptspiel kostet aktuell bei Steam knapp 60 Euro. Und als Zugabe gibt es ja beim Humble Monthly noch eine Reihe weiterer Titel.