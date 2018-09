Humble Bundle: Unity-Inhalte für Spieler und Entwickler

Im neuen Humble Bundle gibt es neben Unity-Spielen auch -Resources für Entwickler. Eines der Highlights: Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Im neuen Humble Bundle „Humble Unity Bundle“ dreht sich alles um die Unity-Engine. Dabei werden nicht nur Games mit der Unity-Engine geboten, das Bundle ist auch für Game-Entwickler interessant, da es verschiedene Unity-Resources enthält.

Ab einem Betrag von 0,86 Euro erhalten Sie die ersten zwei Spiele: Oxenfree und AER Memories of Old sowie drei Unity-Resources: Inventory Pro, UFPS: Ultimate FPS und Flow Canvas.

Für den Betrag von 10 Euro folgen die Games Wasteland 2: Director’s Cut, The Final Station und Last Day of June , zudem gesellen sich folgende drei Entwickler-Resources hinzu: Realistic Effects Pack 4, Ultimate Game Music Collection und Game Flow.

Für den finalen Betrag von 12,97 Euro erhalten Sie die zwei Gaming-Highlights Torment: Tides of Numenera sowie Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Auch im letzten Teil des Bundles gibt es weitere Unity-Resources, dieses Mal gleich fünf Stück: Discover Unity Game Development – From Zero to 12 Games, Ummorpg , Heroic Fantasy Creatures Full Pack Volume 1, Universal Sound FX und Gaia. Falls Sie ein Humble-Monthly-Abonnent sind, erhalten Sie weitere zwei US-Dollar in Ihr Humble-Wallet.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an die Wikimedia Foundation, Girls Who Code oder an die einzelnen Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Bundle-Inhalte in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,86 Euro:

Game: Oxenfree

Game: AER Memories of Old

Unity-Resource: Inventory Pro

Unity-Resource: UFPS: Ultimate FPS

Unity-Resource: Flow Canvas

Für einen Betrag ab 10 Euro:

Game: Wasteland 2: Director’s Cut

Game: The Final Station

Game: Last Day of June

Unity-Resource: Realistic Effects Pack 4

Unity-Resource: Ultimate Game Music Collection

Unity-Resource: Game Flow

Für einen Betrag ab 12,97 Euro:

Game: Torment: Tides of Numenera

Game: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Unity-Resource: Discover Unity Game Development – From Zero to 12 Games

Unity-Resource: Ummorpg

Unity-Resource: Heroic Fantasy Creatures Full Pack Volume 1

Unity-Resource: Universal Sound FX

Unity-Resource: Gaia

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

Humble Monthly - September 2018

Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie jeden Monat zahlreiche Games zum kleinen Preis. Im neuesten Monthly-Bundle gibt es als bereits feststehende Titel Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel für nur 10 Euro, weitere Titel werden folgen. Mehr Informationen zum neuen Humble Monthly finden Sie hier.

