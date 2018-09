Humble Bundle: Tabletop-Games für PC und Android

Im neuen Humble Bundle finden sich tolle Tabletop-Games für den PC und Android. Darunter der Klassiker Carcassonne.

Vergrößern Humble Digital Tabletop Bundle © Humble Bundle

Im neuen Humble Bundle dreht sich alles um Tabletop-Games, daher auch der Name „Humble Digital Tabletop Bundle“ . Also Gesellschaftsspiele bzw. Brettspiele im digitalen Sinne. Falls Sie sich für derartige Spiele interessieren, könnte das neue Humble Bundle etwas für Sie sein. Der Großteil der Spiele ist für den PC gedacht, drei der Spiele sind aber auch als Android-Version verfügbar, so können Sie sich aussuchen, ob Sie lieber die PC- oder die Android-Fassung spielen möchten.

Ab einem Betrag von 0,87 Euro erhalten Sie die ersten fünf Spiele: Ticket To Ride – Complete Bundle, Ticket To Ride – Android Edition, Sentinels of the Multiverse, Mysterium: A Psychic Clue Game und Mysterium: A Psychic Clue Game – Android-Edition.

Für 5,20 Euro oder mehr erhalten Sie die nächsten Titel: Pathfinder Adventures, Carcassonne – Tiles & Tactics, Sentinels of the Multiverse – Shattered Timelines, Talisman – Digital Edition, Talisman – The Highland Expansion, Talisman – The Dungeon Expansion und Talisman – Android Edition inklusive 2 DLCs.

Für 8,58 Euro oder mehr erhalten Sie das Tabletop-Adventure Armello und falls Sie ein Humble-Monthly-Abonnent sind bekommen Sie weitere zwei US-Dollar in Ihr Humble-Wallet.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selbst festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an die Wikimedia Foundation, WaterAid USA oder an die einzelnen Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

