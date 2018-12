Humble-Bundle: Riesiges Sonic-Bundle für PC

Mit dem neuen Humble-Bundle werden vor allem Sonic-Fans viel Freude haben. Es besteht nur aus Sonic-Spielen.

Mit dem neuen „Humble-Sonic-Bundle“ bekommen Sie die volle Packung „Sonic The Hedgehog“. Insgesamt erwarten Sie 12 Abenteuer rund um den schnellen Igel Sonic mit seinen Freunden Tails und Knuckles die gegen den bösen Dr. Eggman kämpfen. Mit dabei sind natürlich die typischen Jump&Run-Abenteuer, Fun-Racer, aber auch Adventure Games.

Ab einem Betrag von 0,88 Euro erhalten Sie die ersten sechs Sonic-Spiele: Sonic the Hedgehog 4 – Episode 1, Sonic Adventure DX, Sonic CD, Sonic & Sega All-Star Racing, Sonic Adventure 2 und das Sonic Adventure 2 Battle-DLC.

Für 6,62 Euro oder mehr erhalten Sie die nächsten vier Sonic-Titel: Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection, Sonic Lost World, Sonic Generations Collection und Sonic the Hedgehog 4 – Episode 2.

Für den Betrag von 13,18 Euro oder mehr erhalten Sie die letzten zwei Titel aus dem Bundle: Sonic Mania und Sonic Forces.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selbst festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an die Wikimedia Foundation, Extra Life, Access Sport, Willow Foundation oder an die einzelnen Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

