Humble-Bundle: Dirt Rally für unter 13 Euro

Im neuen Humble-Bundle dreht sich alles um Racing-Games. Für kleines Geld können auch Sie sich auf die Jagd nach neuen Bestzeiten begeben.

Im neuen Humble-Bundle dreht sich alles um Racing-Games aus dem Hause Codemasters. Spieler die Spaß an Formel 1-, Rally- und anderen Racing-Spielen haben, kommen hier voll auf ihre Kosten. So gibt es für einen Betrag Ihrer Wahl bereits die Spiele „F1 Race Stars“, „F1 2011“, „F1 2012“ und „Toybox Turbos“.

Ab einem Betrag von 6,49 Euro folgen „Grid 2“, „F1 2014“ und „F1 2015“. Mit im Paket enthalten ist zudem der Season Pass zu „F1 Race Stars“ sowie Coupons und DLCs zu den Spielen „Dirt 4“ und „F1 2017“. Weitere Inhalte zu diesem Paket werden übrigens in den nächsten Tagen folgen.

Humble-Bundle Highlight: Dirt Rally

Im Paket ab 12,62 Euro sind neben den bereits aufgezählten Inhalten noch folgende Spiele und Inhalte enthalten: „Micro Machines World Series“, „F1 2016“ + Career Booster Pack, das DLC „Grid 2: All in“ und das absolute Highlight dieses Humble Bundles „Dirt Rally“ (momentaner Preis bei Steam: 54,99 Euro!). Auch für dieses Paket sind noch nicht alle Inhalte preisgegeben.

Wie immer können Sie frei entscheiden wo Ihr Geld hinfließen soll. An den Publisher, an das Humble-Bundle-Team oder verschiedene Charity-Organisationen. Natürlich lässt sich der Betrag, den sie zahlen, auch beliebig aufteilen.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag Ihrer Wahl:

• F1 Race Stars

• F1 2011

• F1 2012

• Toybox Turbos

Für einen Betrag ab 6,49 Euro:

• GRID 2

• F1 2014

• F1 2015

• Season Pass – F1 Race Stars

• 60%-Rabatt-Coupon + DLC für Dirt 4

• 40%-Rabatt-Coupon + DLC für F1 2017

• Mehr folgt in einigen Tagen

Für einen Betrag ab 12,62 Euro:

• Micro Machines World Series

• F1 2016 + DLC – Career Booster Pack

• Dirt Rally

• DLC – GRID 2: All In

• Mehr folgt in einigen Tagen



Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

PC-Welt wünscht Ihnen viel Spaß mit dem neuen Humble-Bundle!

