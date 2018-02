Humble Bundle: Dead by Daylight für knapp 8 Euro

Im neuesten Humble Bundle: Best of 2017 erhalten Sie einige Spiele-Perlen aus vergangenen Humble Bundles. Darunter Dead by Daylight zu einem Schnäppchen-Preis.

Das neue Humble Bundle: Best of 2017 will die besten Titel aus den vergangenen Humble Bundles von 2017 bündeln. Daher gibt es im neuesten Bundle Titel von verschiedenen Entwicklern und Genres. Für einen Betrag Ihrer Wahl erhalten Sie bereits die Spiele Five Nights at Freddy’s: Sister Location , Goat Simulator und Hacknet .

Ab einem Betrag von 4,44 Euro folgen Verdun , Sons of a Solar Empire: Rebellion , Death Road to Canada und Turmoil .

Das Highlight dieses Bundles erhalten Sie ab einem Betrag von 8,11 Euro. Für diesen Preis erhalten Sie den Multiplayer-Horror-Titel: Dead by Daylight . Dieser kostet bei Steam momentan 19,99 Euro und ist somit in Verbindung mit den weiteren Titeln aus dem Bundle ein echtes Schnäppchen. Zudem erhalten Sie zwei US-Dollar in Ihr Humble Wallet, die für das Humble-Monthly-Paket ausgegeben werden können.

Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selbst festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an die Wikimedia Foundation oder an die einzelnen Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag Ihrer Wahl:

• Five Nights at Freddy’s: Sister Location

• Goat Simulator

• Hacknet

Für einen Betrag ab 4,44 Euro:

• Verdun

• Sons of a Solar Empire: Rebellion

• Death Road to Canada

• Turmoil

Für einen Betrag ab 8,11 Euro:

• Dead by Daylight

• 2 US-Dollar Humble-Wallet-Guthaben

Bitte beachten Sie, dass je nach Beliebtheit der Pakete die Preise noch nachträglich variieren können.

Humble Monthly - Februar 2018

Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie jeden Monat zahlreiche Games zum kleinen Preis. Im neuesten Monthly-Bundle gibt es als bereits feststehende Titel Dark Souls III + DLCs für nur 10 Euro. Mehr Informationen zum neuen Humble Monthly finden Sie hier.