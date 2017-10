Humble Bundle: Borderlands-Spiele fast geschenkt

Beim neuen Humble Endless RPG Lands Bundle erhalten Sie Spiele im Wert von über 200 Euro für sehr kleines Geld. Die Details.

Vergrößern Das Humlbe Endless RPG Lands Bundle enthält tolle Spiele für kleines Geld

Alle drei Borderlands-Spiele gibt es aktuell zum Winzig-Preis im Humble Endless RPG Lands Bundle. Insgesamt enthält die Sammlung dieses Mal sieben Spiele im Gesamtwert von über 200 Euro. Alle Spiele zusammen bieten dabei eine Spielzeit von mindestens 300 Stunden, wie die Macher des Bundles errechnet haben. Wie gewohnt erhalten Sie nicht nur die Spiele für kleines Geld, sondern ein Teil Ihres Geldes geht an einen guten Zweck.

Wenn Sie mindestens 1 Euro zahlen, dann erhalten Sie das Action-RPG-Spiel Borderlands in der Game of the Year Edition, den Diablo-Klon The Incredible Adventures of Van Helsing in der Final-Cut-Version und das MMOG Wurm Unlimited. Für mindestens 4,21 Euro erhalten Sie zusätzlich die Spiele Borderlands 2 (inklusive aller DLCs), Endless Legend (Classic Edition) und Guild of Dungeoneering. Und für 8,48 Euro und mehr erhalten Sie als Zugabe Borderlands: The Pre-Sequel.

Humble Monthly mit 10 Prozent Rabatt

Als Zugabe gibt es auch noch den Soundtrack zum Val-Helsing-Spiel und Sie erhalten im ersten Monat das Humble Monthly mit einem Rabatt von 10 Prozent. Beim Abo-Dienst Humble Monthly bekommen Sie monatlich zahlreiche Spiele zum kleinen Preis.Wenn Sie jetzt das Humble Monthly für den November 2017 für knapp über 10 Euro kaufen, dann erhalten Sie sofort die Spiele Quake Champions, The Elder Scrolls Online und The Elder Scrolls: Legend. Diverse weitere Spiele werden dann mit dem Erscheinen des Humble Monthly Anfang November freigeschaltet. Weitere Infos zum Humble Monthly November 2017 finden Sie in diesem Beitrag.