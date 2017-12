Humble Bundle: 28 Spiele im Adventskalender für 30 Euro

Im Adventskalender vom Humble Bundle gibt´s für kleines Geld jeden Tag neue Spiele. Alle Einnahmen werden gespendet.

Im Adventskalender von Humble Bundle stecken viele Spiele

Die Macher des Humble Bundles haben ebenfalls einen Adventskalender gestartet. Beim Yogscast Jingle Jam 2017 öffnet sich jeden Tag bis einschließlich dem 25. Dezember eine neue Tür mit Spielevollversionen und Spieleinhalten. Den Zugriff auf den Adventskalender erhält man, wenn man bereit ist, mindestens 35 US-Dollar (etwa 29,50 Euro) zu zahlen. Und damit tut man auch was Gutes, denn 100 Prozent des gezahlten Betrags gehen an Wohltätigkeitsorganisationen. In den ersten Tagen seit dem Start gab´s unter anderem die Spiele Rust, Dungeon Endless, Q.U.B.E., Garr´s Mod und Gunpont. Für die weiteren Tage werden viele Top-Spiele versprochen. Insgesamt werden alle im Adventskalender erhältlichen Inhalte einen Wert von etwa 850 US-Dollar haben.



Humble Monthly Januar 2018: Drei Spiele sofort erhältlich

Humble Monthly Januar 2018: Diese Spiele können schon jetzt heruntergeladen werden

Als Zugabe erhält der Gamer zusätzlich einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent für das Humble Monthly im Januar 2018. Wer dieses Humble Monthly jetzt für 12 US-Dollar pro Monat erwirbt, der kann direkt die folgenden drei Spiele herunterladen: The Long Dark, Quantum Break und Warhammer 40000: Dawn of War III. Die restlichen Spiele werden dann am 5. Januar 2018 um 19 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Regulär kostet das Humble Monthly pro Monat 12 US-Dollar. Wer das Humble Monthly günstiger erhalten möchte, der kann es auch für mehrere Monate im Voraus buchen und zahlt dann 35 US-Dollar (3-Monats-Abo), 67 US-Dollar (6-Monats-Abo) beziehungsweise 132 US-Dollar (12-Monats-Abo).

