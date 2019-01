Huawei will Samsung überholen: Weltgrößter Smartphone-Hersteller

Hans-Christian Dirscherl

Huawei will 2020 der weltgrößte Smartphone-Hersteller sein und an Samsung vorbei ziehen. Apple haben die Chinesen schon überholt.

Huawei will die Nummer Eins unter den Smartphone-Herstellern werden. Weltweit. Das berichtet Cnet. Richard Yu, CEO von Huawei Privatkundengeschäft, soll das in Peking Reportern gesagt haben.

Im Jahr 2020, so der Plan, will Huawei Samsung als weltgrößten Smartphone-Hersteller überholen. An Apple sind die ambitionierten Chinesen bereits 2018 vorbeigezogen, Huawei ist derzeit laut den Marktforschern von IDC der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Auch Gartner bestätigt Huaweis Position auf Platz 2. Im Jahr 2018 lieferte Huawei mehr als 200 Millionen Smartphones aus. Das war neuer Unternehmensrekord. Vor allem das P20, Honor 10 und Mate 20 erwiesen sich als Umsatztreiber.

Der Griff nach der Weltspitze dürfte aber durch die politischen Rahmenbedingungen erschwert werden. Die US-Regierung will Huawei von der Beteiligung am Ausbau des 5G-Netzes in der westlichen Welt aussperren und bedrängt deswegen auch Deutschland. US-Behörden dürfen bereits jetzt keine Huaweigeräte mehr verwenden. Und die Bundesregierung denkt tatsächlich darüber nach Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes in der Bundesrepublik fernzuhalten.



Meng Wanzhou wiederum, die CFO von Huawei und Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei, wurde in Kanada auf Antrag der USA verhaftet und gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie darf Kanada aber nicht verlassen. Ihr droht nun die Auslieferung an die USA. Die USA werfen Huawei Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor, die die USA verhängt haben. Die Verhaftung der CFO könnte damit in Verbindung stehen. In Polen wiederum wurde ein Huawei-Mitarbeiter unter dem Vorwurf verhaftet, für die Volksrepublik China spioniert zu haben. Und in den USA untersuchen die Behörden, ob Huawei vertrauliche Unternehmensgeheimnisse von T-Mobile gestohlen haben könnte.