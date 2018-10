Huawei teasert Gaming-Handy Mate 20X an

Huawei wird neben dem Mate 20 und dem Mate 20 Pro am 16. Oktober in London auch das neue Mate 20X vorstellen.

Vergrößern Huawei teasert mit dem Mate 20X ein Gaming-Handy an. © Huawei

Huawei wird in diesem Monat in London voraussichtlich gleich drei neue Smartphones aus der neuen Mate-20-Familie ankündigen. Auf dem Enthüllungsevent am 16. Oktober wurden bislang nur das Mate 20 sowie das Mate 20 Pro erwartet. Heute teaserte der chinesische Hersteller über den Micro-Blogging-Dienst Twitter überraschend ein drittes Modell an. Bei dem Huawei Mate 20X getauften Gerät soll es sich um ein Smartphone mit Gaming-Fokus handeln. Wie sich aus dem kurzen Teaser-Video ableiten lässt, soll das Mate 20X eine passende Performance bieten und beim Zocken nicht überhitzen.

Ob es sich beim 20X tatsächlich um ein drittes Modell handelt, ist für einige Branchenexperten allerdings noch fraglich. Denkbar wäre auch, dass Huawei das bisherige Namensschema über Bord wirft und das neue Top-Modell nicht Mate 20 Pro tauft, sondern Mate 20X. Anderen Mutmaßungen zufolge könnte es sich beim Mate 20X auch um eine Mate-Variante mit 6,9-Zoll-Display handeln, die bereits seit einigen Wochen durch die Gerüchteküche geistert. Handfeste Details zum Mate 20X nennt Huawei in seinem Teaser noch nicht. Fans des chinesischen Elektronik-Herstellers werden sich also noch bis zum 16. Oktober gedulden müssen. Dann wird im Rahmen einer Pressekonferenz das Geheimnis um Mate 20, Mate 20 Pro und Mate 20X gelüftet.