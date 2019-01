Huawei P20 für 389 Euro bei Saturn und Media Markt

Das Huawei P20 ist aktuell zum Schnäppchenpreis von 389 Euro bei Media Markt und Saturn erhältlich.

Vergrößern Das Huawei P20 verfügt über ein LCD-Display und eine Dual-Kamera an der Rückseite. © Huawei

Im Frühjahr 2018 veröffentlichte Huawei mit dem P20 eine abgespeckte Version des P20 Pro zum Preis von 649 Euro. Aktuell können Käufer des China-Smartphones bei Media Markt und Saturn noch einmal kräftig sparen. In den Einzelhandelsfilialen sowie in den Online-Shops der beiden Anbieter ist das P20 in den Farben Blau, Schwarz, Pink und Midnight aktuell für nur 389 Euro erhältlich. Bei dem Angebot handelt es sich um die Dual-SIM-Variante des Handys mit 128 Gigabyte internem Speicher.

Im Gegensatz zum teureren P20 Pro bietet das günstigere P20 einen LCD-Bildschirm im 5,8-Zoll-Format mit einer Auflösung von 2.240 x 1.080 Pixel. Im P20 Pro kommt hingegen ein OLED-Panel mit 6,1-Zoll zum Einsatz. Zur weiteren Ausstattung des P20 gehören der Kirin-970-SoC sowie vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Die an der Rückseite verbaute Dual-Kamera löst mit 20 und 12 Megapixeln auf. An der Front verbaut Huawei einen Sensor mit 24 Megapixeln. Der integrierte Akku fasst 3.400 mAh. Im Lieferumfang sind ein SuperCharge-Ladegerät, ein Stereokopfhörer mit USB-Type-C sowie ein USB-Type-C-Kabel und eine Schutzhülle enthalten.

