Huawei P10 Lite: 35 Euro günstiger

Das Mittelklasse-Smartphone Huawei P10 Lite gibt es derzeit bei Saturn schon für 199 Euro und ist damit ca. 35 Euro günstiger als bei anderen Händlern.

Vergrößern Für nur 199 Euro erhalten Sie derzeit das Huawei P10 Lite bei Saturn. © Huawei

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist und kein allzu großes Loch in sein Portemonnaie reißen will, sollte einen Blick auf das Huawei P10 Lite werfen, das Saturn derzeit für nur 199 Euro anbietet. Im Vergleich zu Angeboten anderer Händler sparen Sie bei der Saturn-Offerte ca. 35 Euro, wie ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich verrät.

Das P10 Lite ist die abgespeckte Version des Top-Smartphones P10 mit Leica-Doppelkamera. Die Lite-Version ist mit einem 5,2 Zoll großen FHD-Display ausgestattet. Angetrieben wird das Phone von der Octa-Core-CPU Kirin 658, hinzu kommen 4 GB RAM und ein 32 GB großer Speicher, den Sie individuell via Micro-SD-Karte erweitern können. Der Akku ist 3000 mAh groß. Das Huawei-Phone ist in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Gold verfügbar.

Unsere Einschätzung: Für 199 Euro erhalten Sie mit dem Huawei P10 Lite ein solides Smartphone, das keine größere Schwächen offenbart, aber auch keine nennenswerten Besonderheiten bietet.

