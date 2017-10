Huawei Nova 2 64 GB Dual Sim für 279 Euro bei Mediamarkt

Schnäppchenjäger aufgepasst! Mediamarkt bietet heute in seinen Filialen sowie im Onlineshop das Huawei Nova 2 64 GB Dual Sim für 279 Euro an. Zur Auswahl stehen die Farben Graphite Black und Prestige Gold.

Im August ging Huawei mit dem Nova 2 an den Start. Das Mittelklasse-Smartphone des chinesischen Herstellers wartet mit einer 20-Megapixel-Kamera auf der Frontseite inklusive Bokeh-Effekt auf. Was sich im ersten Moment spektakulär anhört, stellte sich im PC-WELT-Praxistest leider als Enttäuschung heraus. Vergleicht man das Ergebnis der Haupt- mit der Selfie-Kamera, dann wird der Bokeh-Effekt bei Selbstaufnahmen überflüssig, denn die Qualität des Tiefeneffekts mit der Dual-Cam der Rückseite ist einfach deutlich besser. Insgesamt fanden wir die Selfie-Aufnahmen wenig überzeugend.

Auf der Habenseite des 5-Zoll-Geräts steht dafür sein elegantes Design, das ein wenig an das OnePlus 5 oder iPhone 7 erinnert. Das hochwertig verarbeitete Uniboy-Metallgehäuse liegt angenehm in der Hand, ist jedoch aufgrund des glatten Materials etwas rutschig. Weitere Pluspunkte sammelt das Huawei Nova 2 64 GB mit seiner guten Akkulaufzeit und seiner Schnellladefunktion, dank derer der Akku in 30 Minuten bis zu 43% Power zurückgewinnt.

Wer keinen großen Wert auf Selfie-Aufnahmen legt, erhält hier ein schickes Mittelklasse-Smartphone mit Android 7.0 und guter Akkulaufzeit zu einem attraktiven Preis.

Mediamarkt bietet das Nova 2 in den Farben Graphite Black und Prestige Gold an.

