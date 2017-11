Huawei Matebook M5: 600 Euro günstiger!

Ganze 600 Euro im Vergleich zum Normalpreis sparen Sie beim Kauf eines Huawei Matebook M5 bei Cyberport. Das leichte und schicke 2in1-Gerät überzeugte im PC-WELT-Test insbesondere als Tablet.

Vergrößern Das Huawei Matebook gibt es heute ganze 600 Euro günstiger

Cyberport hat heute ein Schnäppchen im Angebot, bei dem Sie richtig viel Geld sparen können. Ganze 600 Euro im Vergleich zum Normalpreis sparen Sie, wenn Sie sich für das Huawei Matebook M5 entscheiden. Im PC-WELT-Preisvergleich kostet das schicke 2in1-Gerät in Gold 889 Euro und in Schwarz 1299 Euro. Sie sparen also in jedem Fall 190 Euro im Vergleich zum derzeit günstigsten Preis.



Das 12 Zoll große 2in1-Gerät läuft mit Windows 10, bietet 8 GB Arbeitsspeicher sowie einen Intel HD Graphics 515 Grafikspeicher mit 1024 MB. Angetrieben wird das Gerät von einem Intel-Core-m5-Prozessor, für Ihre Daten stehen 256 GB auf SSD zur Verfügung. Im PC-WELT-Test überzeugte das Matebook insbesondere mit seinem Top-Bildschirm, seinem geringen Gewicht und schicken Design. Weniger gefallen hat uns die Tatsache, dass das Huawei-Gerät lediglich über einen USB-C-Anschluss verfügt. Außerdem hat uns die beiliegende Tastatur, die auch als Schutzhülle dient, mit ihrem recht schwammigen Schreibgefühl enttäuscht. Das Matebook hat seine Stärken eindeutig in seiner Funktion als Tablet. Wer mobil sein möchte und nur gelegentlich mit dem Gerät arbeiten will, trifft mit dem Matebook zu diesem Preis jedoch eine gute Wahl.

Hier geht es direkt zum Angebot (nur heute gültig)

