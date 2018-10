Huawei Mate 20 Pro mit 20GB-Tarif zum Top-Preis

Bei Media Markt bekommen Sie das brandneue Huawei Mate 20 Pro inklusive 20GB-Tarif zu einem attraktiven Preis! Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Huawei Mate 20 Pro mit Tarif günstig kaufen

Media Markt bietet derzeit das brandneue Huawei Mate 20 Pro inklusive O2-Tarif Free M Boost mit 20 GB Datenvolumen für einen sehr guten Preis an! Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Das Angebot im Detail:

Das Huawei Mate 20 Pro kommt mit dem Tarif Free M Boost mit Smartphone 10 im O2-Netz. Der Tarif beinhaltet eine Datenflat mit satten 20 GB pro Monat mit einer maximalen LTE-Surfgeschwindigkeit von 225 Mbit/s. Hinzu kommen eine Telefonie- und SMS-Flat. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und kostet in diesem Zeitraum monatlich 44,99 Euro. Für das Gerät zahlen Sie einmalig 49 Euro und es wird eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro fällig. In Summe zahlen Sie über zwei Jahre 1168,75 Euro. Und das ist tatsächlich ein attraktives Angebot: Denn das Gerät alleine kostet bei Media Markt sonst schon 999 Euro ! Für den 20GB-Tarif zahlen Sie sozusagen nur knapp 7 Euro pro Monat.

Erstes Fazit: Huawei Mate20 Pro

Im Hands-On macht das Huawei Mate 20 Pro mit seinem schicken Design, den coolen Farben, der starken Triple-Kamera und der hohen Leistung eine sehr gute Figur. Hinzu kommen der Fingerabdruck-Sensor im Display sowie der neue, besonders kleine Hybrid-SIM-Slot. Der Preis ist mit knapp 1000 Euro natürlich recht hoch und auch eine Klinkenbuchse fehlt. Aber Huawei integriert mal wieder etwas Neues, um den hohen Preis auch zu rechtfertigen. Und Vorbesteller profitieren von einem besonderen Angebot.

Preis und Verfügbarkeit - Vorbesteller-Bonus

Mate 20 und Mate 20 Pro sind bis zum 25. Oktober für 799 und 999 Euro vorbestellbar. In diesem Zeitraum gilt ein spezielles Vorbesteller-Angebot: Beim Kauf eines Mate 20 erhalten Sie den Amazon Echo Plus (2. Generation) im Wert von rund 150 Euro gratis dazu. Und beim Mate 20 Pro gibt es den Amazon Echo Show (2. Generation) im Wert von knapp 230 gratis obendrauf - ausgenommen hiervon ist die grüne Farbvariante.

Und so geht´s: Die Vorbesteller erhalten das Mate 20 Pro bzw. Mate 20 am 26.10. und können dann das Gerät auf dieser Huawei-Aktionsseite mit dem Kaufbeleg und der IMEI-Nummer registrieren. Der Registrierungszeitraum ist vom 26.10.2018 - 30.11.2018. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Vorbesteller dann das Echo Show bzw. Echo Plus per Post.



Das Porsche Design Mate 20 RS folgt Ende November zu einem Preis von 1695 Euro.