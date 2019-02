Huawei Mate 20 Lite und P Smart für 1 Euro bei Media Markt

Galaxy S10, iPhone 11 & Co. - Die besten Smartphones 2019 versprechen jede Menge coole Features. Nachdem 2018 das Jahr der "Notch" war, sind 2019 randlose Displays angesagt. Einige wie das Honor View 20 oder wohl auch das Galaxy S10 setzen auf ein "Loch" im Display, für die Frontkamera. Andere wie das Xiaomi Mi Mix 3 nutzen einen Slide-Mechanismus, um die Kamera auszufahren. Spannend wird 2019 auch in Sachen faltbare Displays. Samsung, Huawei und andere Hersteller werden wohl Smartphones mit flexiblen Bildschirmen auf den Markt bringen und das ist doch mal wirklich ein Feature, auf das wir lange gewartet haben. Welche Top-Smartphones 2019 auf den Markt kommen werden, zeigen wir Euch in diesem Video.