Huawei Mate 20 lite samt Gratis-Echo vorbestellen

Vorbesteller des Hauwei Mate 20 lite für 399 Euro erhalten bei Amazon einen kostenlosen Amazon Echo.

Vergrößern Vorbesteller des Mate 20 lite erhalten bei Amazon einen kostenlosen Echo-Lautsprecher. © amazon.de

Wer auf der Suche nach einem leistungsfähigen, aber dennoch günstigen Smartphone ist, der sollte sich das Huawei Mate 20 lite näher anschauen. Bei Amazon kann das Smartphone ab sofort für 399 Euro vorbestellt werden . Als Farben stehen Schwarz und Sapphire Blue zur Auswahl. Als Ansporn für Kurzentschlossene spendiert Amazon allen Kunden, die das Huawei Mate 20 lite bis zum 6. September vorbestellen, den smarten Lautsprecher Amazon Echo im Wert von 99,99 Euro gratis zum Kauf. Hierzu muss nach der Auslieferung, zu deren Datum Amazon keine konkreten Angaben macht, der Kaufbeleg samt IMEI-Nummer auf der Webseite von Huawei registriert werden. Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt der Versand des Amazon Echo an den Kunden.

Das Huawei Mate 20 lite verfügt über ein randloses Display mit 6,3 Zoll in der Diagonale und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Angetrieben wird das Smartphone vom Octa-Core-Prozessor Kirin 710, dem 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher zur Seite stehen. Der 3.750 mAh große Akku sollte lange Laufzeiten ermöglichen. Wahlweise lassen sich zwei SIM-Karten oder eine SIM plus micro-SD-Karte nutzen. Die Dual-Kamera an der Rückseite hat 20 Megapixel und wird von einer Linse mit 2 Megapixel ergänzt. Android 8.1 ist vorinstalliert.

Huawei Mate 20 Lite im Test - viel Akku, Kamera mit KI