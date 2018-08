Huawei Mate 10 Pro extrem günstig bei Media Markt

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Am 3. August bietet Media Markt das Huawei Mate 10 Pro für nur 379 Euro an - so günstig wie nirgends! Aber nur zwischen 6 und 9 Uhr und nur in limitierter Stückzahl - Sie müssen also schnell sein!

Vergrößern So günstig bekommen Sie das Huawei Mate 10 Pro in keinem anderen Shop: 379 Euro bei Media Markt in der Aktion "Sturm der Liege".

Im Rahmen der Aktion Sturm der Liege bietet Media Markt das Smartphone Huawei Mate 10 Pro für nur 379 Euro statt 549 Euro (ursprünglicher Preis) an! Bei dieser Aktion können Sie Produkte mit geringer Verfügbarkeit mit einem virtuellen Handtuch reservieren und kaufen. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens am 3. August können Sie das Handy reservieren - hier heißt es schnell sein, bevor alle "Liegen" belegt sind und das Gerät nicht mehr verfügbar ist.



Günstiger als bei Media Markt bekommen Sie das Mate 10 Pro derzeit in keinem anderen Shop! Das günstigste Angebot im PC-WELT-Preisvergleich liegt bei rund 460 Euro - Sie sparen als knapp 80 Euro!

Weitere gute Technik-Deals gibt es übrigens bei der Aktion Sommernachtsschnäppchen zwischen 20 und 6 Uhr.

Test-Fazit (24.10.2017): Huawei Mate 10 Pro

Mit dem Mate 10 Pro (Test) bringt Huawei ein sehr schickes und wertiges Smartphone auf den Markt, das dank seines schmalen Displays und den dünnen Bildschirmrändern auch gut in der Hand liegt. Hardware-seitig steckt im neuen Mate beste Technik - plus künstliche Intelligenz dank spezieller NPU. Allerdings stellen wir im Test noch keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Konkurrenz fest. Eventuell profitiert die Performance erst so richtig, wenn noch mehr Apps entsprechend optimiert sind. Aber auch so bringt die CPU Höchstleistung und der Akku ermöglicht eine der längsten Laufzeiten aktueller Top-Modelle - mit Abstand! Mit der Bildqualität der Leica-Kamera bei unterschiedlichen Szenarien sind wird insgesamt sehr zufrieden. Nur die Schärfe ist nicht so hoch wie beim Galaxy Note 8 (Test) . Spannend ist auch die Möglichkeit, dass Mate 10 Pro über USB Type-C an einen Monitor/Fernseher hängen zu können. Damit hat man quasi immer einen Mini-PC in der Hosentasche. Das ist zwar keine Neuheit, allerdings benötigt man hier nur ein Kabel und kein Zwischengerät wie etwa bei Samsung.

Pro

+ Schickes Glas-Design

+ Hohe Performance

+ Sehr lange Akkulaufzeit

Contra

- Von der KI merkt man nicht viel

- Bildschärfe nicht so hoch wie etwa beim Note 8