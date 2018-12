Huawei: Android-9-Update für fünf Smartphone-Modelle

Huawei liefert in dieser Woche ein Update auf Android 9 alias Android Pie für fünf seiner Smartphone-Modelle aus.

Vergrößern Huawei liefert Android 9 für mehrere Smartphone-Modelle aus. © Huawei

Für einige Besitzer von Huawei-Smartphones hat das Warten auf die neueste Android-Version in dieser Woche ein Ende. Wie der chinesische Elektronik-Hersteller gegenüber areamobile.de mitteilte, werden derzeit Android-9-Updates für insgesamt fünf Smartphone-Modelle ausgeliefert. Die neue Systemsoftware ist in diesen Tagen für das Huawei Mate 10, das Mate 10 Pro, das Mate RS Porsche Design, das P20 und das P20 Pro verfügbar. Drei Geräte der Tochterfirma Honor – das Honor 10, das Honor 10 View und das Honor Play – sollen in den nächsten Tagen ebenfalls mit einem Update bedacht werden. Die Auslieferung für das Honor View 10 ist bereits angelaufen.

Neben den neuen Features, die Google in Android 9 integriert hat, bringt das Update auf Android Pie sowie die Benutzeroberfläche EMUI 9 auch einige spezielle Funktionen für Huawei-Geräte mit. Der GPU-Turbo soll in der zweiten Version die Verzögerung bei Toucheingaben um bis zu 36 Prozent senken. Die Temperaturbelastung des Prozessors will Huawei außerdem um bis zu drei Grad Celsius verringern. Die Systemgeschwindigkeit soll im Zusammenspiel mit Android 9 außerdem um 12,9 Prozent steigen.

