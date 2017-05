HTTP adé: pcwelt.de und macwelt.de wechseln zu HTTPS

pcwelt.de und macwelt.de werden ab sofort komplett über HTTPS ausgeliefert. Die Umstellung hat zwei wichtige Vorteile für Sie!

Vergrößern Ab sofort nur noch per HTTPS erreichbar: pcwelt.de und macwelt.de © Fotolia.com / ktsdesign

Seit einiger Zeit bereiten wir den Wechsel schon vor und am 17. Mai 2017 war es soweit: Ab sofort liefern wir die kompletten Webseiten von PC-WELT und Macwelt per HTTPS aus. Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) bezeichnet die Verwendung des Hypertext Transfer Protocol verschlüsselt über SSL oder TSL.

Die Umstellung zweier so umfangreicher Seiten mit ihren zigtausend Unterseiten ist alles andere als einfach, entsprechend hart hat unser Technik-Team die vergangenen Wochen und Monate gemeinsam mit der Redaktion an dem Projekt gearbeitet. Schließlich müssen alle bisherigen Seiten und Dienste, die wir über pcwelt.de und macwelt.de anbieten, auch weiterhin erreichbar bleiben, und eben auch per SSL. Egal ob Sie einen Artikel von gestern oder einen Artikel von vor zwei Jahren aufrufen. Wir leiten daher ab sofort komplett alle alten HTTP-Links auf die HTTPS-Variante um.



Die Umstellung von pcwelt.de und macwelt.de auf HTTPS erhöht die Sicherheit, denn ab sofort werden alle Daten von und an ihren Browser über eine verschlüsselte Verbindung übertragen. Alle gängigen Browser, wie Firefox, Chrome, Safari und Edge stufen pcwelt.de und macwelt.de daher auch nicht mehr als "unsicher" ein. Durch die Umstellung sind wir aber auch in der Lage, pcwelt.de und macwelt.de schneller als bisher an Sie auszuliefern. Der Geschwindigkeitszuwachs liegt im mittleren zweistelligen Prozentbereich.



Lesetipp: Warum Sie Ihre Webseite auf HTTPS umstellen sollten