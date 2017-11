HTC U11+, U11 Life und U Ultra bis 20 Prozent günstiger

HTC bietet ausgewählte Smartphones wie U11+, U11 und U Ultra mit bis zu 20 Prozent Rabatt an - damit sparen Sie jede Menge Geld! Hier finden Sie alle Angebote im Überblick.

Im Rahmen des diesjährigen schwarzen Freitags bietet HTC bis zu 20 Prozent auf ausgewählte Smartphones wie HTC U11+, U11 Life und U Ultra an. Voraussetzung ist, dass Sie Mitglied des HTC Clubs sind. Aber das ist schnell erledigt, Sie melden sich innerhalb weniger Sekunden mit Ihrer Mail-Adresse sowie Vor- und Nachname an - das Häkchen für die Newsletter-Anmeldung müssen Sie nicht setzen, wenn Sie keine Werbemails erhalten möchten. Vom 20. bis 27. November können Sie dann auf dieser Webseite die entsprechenden Handys vergünstigt einkaufen - solange der Lagerbestand reicht. Die meisten Angebote liegen preislich unter denen der Konkurrenz, weshalb Sie hier tatsächlich Geld sparen. Trotzdem lohnt sich auch immer ein Blick in unseren Preisvergleich.

HTC-Smartphones im Angebot (um die günstigen Preise zu sehen, loggen Sie sich im HTC Club mit Ihrer Mail-Adresse ein ):



Erster Eindruck: HTC U11+

Insgesamt macht das HTC U11+ einen sehr guten Eindruck. Es bringt an Hardware alles mit, was man braucht und Software-seitig gibt es Funktionen, die den Alltag erleichtern. Und das Design gefällt uns sehr gut, auch wenn die durchsichtige Version noch mehr Einblick gewähren könnte. Die Performance wird dank Snapdragon 835 extrem hoch sein, es gibt genügend Speicher und auf die Akkulaufzeit sind wir schon sehr gespannt.

Video-Beschreibung einblenden HTC bringt mit dem U11+ den "großen Bruder" des Flaggschiffs U11 auf den Markt. Das kommt mit nahezu randlosem Display im 18:9-Format, starker Hardware und schickem Design. Echt cool ist die zweite Version des U11+ mit durchsichtiger Rückseite. Was das Smartphone drauf hat, haben wir in diesem Video ausprobiert.



► Preis-Knaller HTC U11 Life im Hands-on:

youtu.be/DF5FtFcWm_c







Erster Eindruck: HTC U11 Life

Das HTC U11 Life ist in meinen Augen ein sehr spannendes Gerät. Es sieht nämlich nicht nur schick aus, es kommt auch mit Hard- und Software sowie entsprechenden Features, die man nicht so häufig in der Mittelklasse findet. Und dafür finde ich auch den aufgerufenen Preis von 349 Euro für die kleine Speichervariante und nur 379 Euro für die Variante mit 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher sehr attraktiv. In den Handel kommt das U11 Life im November.

Test-Fazit HTC U11

Das HTC U11 bietet zwar kein Edge-Screen wie das Galaxy S8, dafür kommt es mit der neuen Funktion Edge Sense, die in der Praxis durchaus sinnvoll sein kann. Uns begeistern vor allem die Farben der reflektierenden Glasrückseite sowie die Klangqualität über das mitgelieferte Headset. Mit dem U11 bekommen Sie außerdem eines der stärksten Handys auf dem Markt, was die Performance angeht. Schade ist dagegen, dass die Display-Gehäuse-Ratio sehr gering ist und dicke schwarze Balken rund um das Display zu finden sind. HTC legt großen Wert auf die Kamera, die überzeugt aber nicht in allen Belangen. Sie ist gut, aber nicht sehr gut.

