HTC U11 Plus: HTC bringt neues Top-Android-Smartphone

HTC soll mit dem HTC U11 Plus ein neues Top-Android-Smartphone vorstellen. Im vierten Quartal 2017 soll es soweit sein.

Vergrößern HTC U11 mit Edge Sense

HTC soll im vierten Quartal 2017 ein neues Top-Android-Smartphone vorstellen. Es soll den Namen HTC U11 Plus tragen und vermutlich das bisherige Flaggschiff HTC U11 weiter entwickeln. Das berichtet die taiwanische IT-Nachrichtenwebseite Digitimes unter Berufung auf Quellen aus der Industrie.



Das HTC U11 Plus soll einen 5,99 Zoll großen Quad-HD-Touchscreen besitzen. Zum Vergleich: Der Touchscreen des aktuellen HTC U11 misst 5,5 Zoll. Das HTC U11 Plus soll ein Qualcomm Snapdragon 835-Prozessor antreiben (der gleiche Prozessor wie im U11), die Hauptkamera soll Fotos mit 12 Megapixel, die Frontkamera mit 8 Megapixel machen. Beim Speicherplatz soll der Kunden die Wahl zwischen 64 GB und 128 GB haben. Alles in allem ist das neue U11 Plus also eng mit dem U11 verwandt und scheint sich von diesem vor allem durch den größeren Formfaktor beziehungsweise größeren Touchscreen zu unterscheiden.



HTC und Google hatten vor einigen Tagen mitgeteilt, dass Google einen Teil von HTCs Smartphonesparte mit rund 2000 Entwicklern übernimmt. Google will damit die Entwicklung seiner Pixel-Smartphones vorantreiben. Außerdem erwarb Google eine nichtexklusive Lizenz für die Nutzung von geistigem Eigentum von HTC (HTC Intellectual Property IP), also zum Beispiel von Patenten. Doch HTC behält eben auch noch rund 2000 weitere Smartphone-Entwickler und verkauft auch weiterhin eigene Smartphones unter seinem eigenen Markennamen. Insgesamt wird sich HTC aber wohl eher in Richtung VR-Technologien entwickeln.

Das taiwanische Unternehmen HTC kämpft seit Jahren mit rückläufigen Umsatzzahlen und schwindenden Marktanteilen. Deshalb hatten Beobachter darüber spekuliert, dass HTC sein gesamtes Smartphonegeschäft an Google verkaufen könnte. Oder dass Google ganz HTC übernehmen könnte. Doch dazu kam es nicht, stattdessen teilen Google und HTC die bisherige Smartphonesparte von HTC quasi unter sich auf



