House of Cards: Finale 6. Staffel günstiger anschauen

Die finale Staffel von House of Cards ist da. Wir verraten Ihnen, wie Sie die neue Staffel günstiger anschauen können.

Vergrößern Die finale Staffel von House of Cards läuft in Deutschland zunächst auf Sky und erst (viel) später bei Netflix © Netflix

Die finale Staffel von House of Cards ist da! In den USA ist die Serie inklusive des Staffel-Finales über Netflix verfügbar. In Deutschland hat sich Sky die Erstaustrahlungsrechte gesichert. Damit sind auch alle Folgen der finalen Staffel aktuell über Skyticket sowohl in der Originalfassung als auch in der deutschen Synchronfassung verfügbar.

Passend dazu gibt es für Sky Entertainment Ticket ein attraktives Angebot: Sie zahlen einmalig 4,99 Euro und können dann das komplette Angebot bis Ende Dezember nutzen. Erst dann fallen die regulären 9,99 Euro pro Monat an. Sie können aber jederzeit zum Monatsende kündigen, falls Ihnen das Skyticket-Angebot doch nicht gefallen sollte.



Zum Angebot: Sky Ticket Entertainment für einmalig 4,99 Euro bis Ende Dezember

In der finalen Staffel von House of Cards kehrt Präsident Underwood zurück auf den Sessel im Weißen Haus. Allerdings nicht Frank Underwood (Kevin Spacey), sondern dessen Frau Claire Underwood (Robin Wright), welche das Zepter übernimmt. Es gibt insgesamt 8 Folgen.



Kevin Spacey war nach den Vergewaltigungsvorwürfen des US-Schauspielers Anthony Rapp aus der Erfolgsserie House of Cards geschmissen worden. Das Drehbuch musste anschließend neu geschrieben werden. Allerdings deutete sich schon Ende der fünften Staffel an, dass Claire Underwood zur Macht greifen will und dazu auch vor ihrem Mann, dem amtierenden US-Präsidenten, nicht zurückschreckt. Wie sie ihren Mann schließlich verdrängen konnte und was danach passiert, erfahren die Zuschauer nun mit der sechsten Staffel. Hier der Trailer:



Bei den diversen Online-Videoplattformen wird es die neuen House-of-Cards-Folgen ebenfalls demnächst zum Kaufen oder Leihen geben, allerdings wird die komplette Staffel dort deutlich teurer sein, als die 4,99 Euro, die Sky Ticket Entertainment über das aktuelle Angebot verlangt.



Neugierig geworden, was Sky Ticket Entertainment noch zu bieten hat? Auf dieser Seite finden Sie das komplette Angebot des Dienstes. Hier erfahren Sie also auch, welche Serien aktuell nur auf Sky Ticket Entertainment verfügbar sind. Außerdem werden die Serien aufgelistet, die kürzlich neu hinzugekommen sind.

Aktuell läuft bei SkyTicket auch die neunte Staffel von The Walking Dead. Die ersten sechs Episoden sind bereits verfügbar. Oder die erste Staffel von Marvel Runaways, in der sechs Teenager entdecken, dass ihre Eltern Superschurken und Mitglieder eines Geheimbundes sind, der sich "Pride" nennt. Die Teenager bilden eine Gruppe und setzen sich dafür ein, das Unrecht wiedergutzumachen, welches ihre Eltern begehen.

Die Sky TV Box mit Fernbedienung, die bei diesem Angebot kostenlos mitgeliefert wird, besitzt nicht nur eine App für den Zugriff auf das Sky Ticket Entertainment Angebot. Hinzu kommen Apps für viele weitere Dienste wie die Mediatheken von ARD, ZDF sowie Plattformen wie YouTube, RedBull TV oder Vimeo.